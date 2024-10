Epa Colombia revela que Karol Samantha le quitó la bebé; se irá con toda por recuperarla

La creadora de contenidos y empresaria de keratinasDaneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colomba, está en el centro de atención luego de que confirmara los rumores que venían sonando hace unas semanas sobre su ruptura amorosa.

Pues recientemente la joven confirmó a través de su cuenta en Instagram que se separó de Karol Samantha quien además es mamá de su hija y con quien llevaba algunos años viviendo juntas.

Según lo que dio a conocer Epa Colombia, la relación con su pareja cambió luego de que naciera la pequeña Daphne Samara; pues dice que tras el embarazo las cosas cambiaron y la relación se tornó distinta. "Uno queda embarazada y se empieza a dar cuenta de la realidad".

Pero la situación empeoró luego del nacimiento de la bebé cuando los disgustos en la pareja incrementaron al punto que decidieron separarse y Karol se marchó del apartamento de Epa Colombia.

"Yo salí de la clínica y llegué a mi casa con morfina, alucinando, estaba muy mal, y me di cuenta que la pareja a uno no lo entiende. Comencé a ver comportamientos muy raros...Todo el tiempo peleábamos", detalló Daneidy a sus seguidores quienes venían preguntándole por su pareja.

Agregó que considera que fue buena pareja con Karol a quien dice que nunca le pidió dinero para las cosas de la casa ya que sabía que ella debía dar para su otro hijo.

Epa Colombia dice que Karol Samantha le quitó a la bebé

En medio de los pronunciamientos en redes sociales varios internautas insistieron en preguntarle a Daneidy por qué hace unas semanas no sale en fotos ni historias con la bebé Daphne Samara, hija que tuvo junto a Karol.

Ante esto la empresaria de keratinas expresó que no está con la bebé y que la tiene Karol; pero al parecer esto no fue en mutuo acuerdo ya que según Epa Colombia, ella "me quitó la niña".

"Se llevó a la niña", insiste Epa Colombia en varios videos e historias en redes sociales en las que aclara que no permitirá que le quiten a su bebé y que su hijita la está extrañando.

En otra historia la joven comparte la pregunta de una usuaria que le cuestiona dónde está Daphne ante lo que responde: “Con ella (Karol), amiga. Y creo que saldrán unos videos, ya están por ahí. Por mi hija claro que me hago matar. Soy su mamá y mi hija extraña a su mamá”, advirtiendo que posiblemente pronto tendrá de nuevo a la niña.