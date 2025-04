Esta es la novela qué para Dago García fue su mayor fracaso: “Le fue perverso”

Dago García no necesita presentación en el mundo audiovisual colombiano. Con más de tres décadas de trayectoria , ha sido artífice de producciones que han marcado la televisión y el cine nacional.

Desde el éxito popular de El Paseo hasta la intensidad narrativa de Paraíso Blanco , García ha demostrado una habilidad particular para conectar con el público.

Sin embargo, incluso los nombres más reconocidos del entretenimiento tienen sus sombras. Así lo reconoció el propio productor en una reciente aparición en El Klub de la Kalle, donde habló sin filtros sobre el que considera su mayor fracaso creativo.

¿Cuál es el mayor fracaso de Dago García en la televisión?

Durante el encuentro, moderado por el humorista Cuervo, surgió una pregunta que puso a Dago contra las cuerdas: una novela en particular, 'La pasión según nuestros días', que a ojos del público pasó desapercibida, pero que a él le dejó profundas lecciones.

“Eso está consignado en un libro que voy a sacar, que se llama Mis mejores fracasos”, comentó entre risas, dejando ver que la derrota también puede ser narrada con altura.

La novela en cuestión fue una osada reinterpretación del Nuevo Testamento, ambientada en el contexto colombiano contemporáneo.

La intención era ambiciosa: traer a la pantalla chica la base narrativa de la tradición occidental, con una mirada moderna y local.

“Imagínense eso —explicó—, el texto origen de toda la narrativa occidental, puesto en nuestros días y en Colombia. Cuántas veces han hecho películas sobre Jesús, sobre la Biblia... y yo dije: miércoles, ¿por qué no lo ha hecho la televisión?, ¿por qué no lo he hecho yo?”

Pero el resultado no fue el esperado. “Eso no duró ni un mes al aire. No es que le fue mal , le fue re mal, le fue perverso”, confesó sin rodeos.

¿Quién es Dago García?

García, comunicador social egresado de la Universidad Externado, comenzó su carrera desde lo empírico en una época en la que hacer cine en Colombia era una rareza.

A lo largo de más de 30 años y con 53 proyectos a cuestas , ha sido reconocido no solo a nivel nacional, sino también en escenarios internacionales, incluyendo una nominación al Óscar.

Sin embargo, esa noche en El Klub de la Kalle no se habló de laureles. Se habló del precio de la audacia. “A veces, en los trabajos donde uno más se esfuerza, no hay garantía de que sean los que más funcionen”, reflexionó.

Dago García, en El Klub de La Kalle Foto: El Klub

Para García, la línea entre el éxito y el fracaso es difusa y muchas veces determinada por factores incontrolables. “El éxito y el fracaso siempre tienen el mismo origen : una audacia. Cuando haces una audacia, o la coronas… o haces una gran cagada.”

La honestidad con la que abordó su tropiezo dejó una enseñanza clara: ni los mayores talentos se salvan de fallar. Y en un medio como el del entretenimiento, donde el azar y el momento lo son todo, es fundamental tener humildad.

“Nadie se puede sentir absolutamente responsable de sus éxitos, pero tampoco absolutamente culpable de sus fracasos.”

Su legado no se limita a lo que ha triunfado en taquilla o rating , sino también en su capacidad de mirar de frente a los errores y convertirlos en relatos , aprendizajes… y sí, incluso en libros.