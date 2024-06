Esta fue la fortuna que recibió Rafaela, hija de Marbelle, como herencia de su padre

Rafaella Chávez es una artista emergente que cuenta con el apoyo de su madre, nada más y nada menos que la cantante Marbelle, quien ha tenido una larga carrera musical y ha aparecido en diferentes realitys de talentos, dando la oportunidad a cientos de jóvenes de Colombia.

Una de las producciones en que ambas compartieron fue precisamente en la novela que se hizo sobre la vida de Marbelle, allí Rafaella tuvo un papel importante y se dio a conocer a nivel nacional, mostrando el talento y la belleza que la caracteriza.

Esta es la herencia que recibió Rafaella de su padre

Uno de los momentos más difíciles de la cantante fue la perdida de su padre, Royne Chávez, quien era un Policía que hizo parte del esquema de seguridad de Andrés Pastrana cuando fue presidente de Colombia. Sin embargo, terminó con problemas legales y fue enviado a prisión.

Publicidad

La artista ha ignorado en redes sociales las preguntas al respecto de su padre, ya que desafortunadamente este falleció en el año 2014, aunque le preguntan mucho acerca de la herencia que le dejó, ya que se presume que sus ingresos eran altos, teniendo en cuenta que tenía un muy buen cargo en la Presidencia.

Ante esto y para sorpresa de muchos, la artista decidió responder indicando que: "Esta yo creo que es la pregunta que más me hacen a diario, así que por eso la voy a responder. Yo soy independiente hace algunos años. Mi primer trabajo lo tuve a los 15 años y si por lo de mi papá te refieres a la herencia, yo me quedé por fuera", dejando claro que la relación con él y su familia no es tan buena.

Publicidad

Esta respuesta fue contundente y acabo con las especulaciones, ella no recibió ningún dinero de la herencia y sigue saliendo adelante con su mamá y trabajando como lo hace desde que tiene 15 años.

El mayor consejo que Rafael Orozco le dio a Amín Martínez