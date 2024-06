Rafael Orozco y el mayor consejo que le dio al fundador de Los Chiches

Uno de los artistas vallenatos más recordados del género es Rafael Orozco, quien en su momento hizo parte del reconocido grupo el Binomio de Oro, conquistando cientos de escenarios a nivel nacional e internacional y dejando en alto tanto el nombre del vallenato como el de Colombia.

En su trayectoria Rafael compartió con varios cantantes del mismo género, algunos que ya tenían una gran carrera y otros que apenas empezaban, es por eso que se convirtió para muchos en un referente, alguien a quien seguir y de quien aprender.

Amín Martínez recuerda con cariño a Rafael Orozco

Uno de esos artistas es Amín Martínez, quien en su momento fue fundador de Los Chiches Vallenatos, él recuerda con cariño al "maestro" Rafael Orozco, con quien tuvo la fortuna de compartir en el inicio de su carrera y aprender mucho, no tanto de sus técnicas vocales o ese tipo de cosas, sino más de su humanidad y el calor y acercamiento que tenía con sus seguidores.

De acuerdo con Amín: "Él me habló de un estilo propio, me dijo que el día que saliera a la luz con mis seguidores, saliera con mi estilo propio, y fue en lo que más me fijé. El hombre era exquisito para vestirse, para cantar, era una persona con un estilo muy propio".

Además, contó que ese fue uno de los consejos que más tuvo presente a lo largo de su carrera, siendo un referente único a quien hoy en día y a días de conmemorar la fecha de su partida, recuerda con afecto. Amín resaltó el cariño de Rafael con quienes lo apoyaron desde el comienzo, quienes creyeron en él y apoyaron su carrera: "El hombre respetó mucho su público y yo eso lo seguí de él"

