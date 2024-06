Este es el perfume que Karol G utiliza; recibió fuertes críticas por ocultarlo

Karol G una de las artistas latinas más importantes en la industria de la música, ha logrado marcar la diferencia y hacer historia en el género urbano gracias a sus canciones únicas y novedosas.

Las letras de sus canciones cargadas de un fuerte mensaje de empoderamiento femenino la han hecho destacar entre sus seguidores, siendo una de las artistas del género urbano con mayor exposición mediática.

Recientemente la cantante colombiana fue blanco de críticas por miles de personas en las redes sociales. En una entrevista para Vogue España, Karol G reveló algunos de sus secretos mejor guardados, incluyendo los objetos que siempre lleva en su bolso.

Entre ellos destacó su perfume, un elemento esencial para ella debido a su importancia en mantener un buen olor corporal durante todo el día. Sin embargo, Karol G decidió ocultar el nombre y la imagen de su fragancia.

“Algo que definitivamente siempre tiene que estar en mi bolsa y no me puede faltar, ni en mi bolsa, ni en la bolsa de mis amigos, y siempre tengo que tener cerca de mí, es mi hermoso perfume”, afirmó Karol G durante la entrevista. A pesar de su intento por mantener el secreto, los internautas no tardaron en especular y descubrir la identidad de la fragancia.

El perfume en cuestión, según los usuarios en redes sociales, es Bleecker Street de Bond No. 9. La peculiar forma del frasco, similar a una estrella, y las pistas que Karol G dio en la entrevista ayudaron a los fanáticos a identificar la fragancia.

El costo del perfume Bond No. 9 Bleecker supera los 2 millones de pesos colombianos, un lujo que Karol G ha decidido mantener en secreto durante años. "En realidad, no se ve así mi perfume, yo lo tapo con cinta, solamente para que no sepan qué perfume uso, pero me echo perfume todo el tiempo, en todo momento, hasta en los cambios que tengo para los shows me baño en perfume y es mi salvación”, agregó la cantante.

Karol G explicó que su fragancia es considerada masculina. “Huele a hombre, no soy mucho de olores de fruticas o dulces y la verdad es que hace como nueve años uso el mismo, uso perfume de hombre y huele al cielo a los mismísimos dioses”, afirmó.

Algunos fans descubrieron que El Ferxxo, su actual novio, en su canción ‘Velocidad Crucero’, menciona: “Bleecker es su olor”, lo que confirma aún más la identidad de la fragancia.

