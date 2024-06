Karol G sorprende con gran cambio de look en la revista Vogue; habla de temas importantes

La destacada cantante colombiana Karol Gha sido seleccionada como la nueva portada de Vogue España, un hecho importante para la cantante y que resalta su prominencia en la industria musical, además de su creciente influencia a nivel mundial.

La entrevista y sesión fotográfica con la icónica revista no solo celebraron su éxito profesional, sino que también abordaron temas personales y delicados, incluyendo su salud mental, un aspecto que la artista no dudó en compartir con sus seguidores.

Karol G cuyo nombre real es Carolina Giraldo, se ha consolidado como una de las artistas más exitosas de Colombia en el ámbito global.

Recientemente se convirtió en la primera mujer en ganar el Grammy al Mejor Álbum de Música Urbana por su trabajo discográfico 'Mañana Será Bonito', un logro que también le valió varios galardones en los Latin Grammy.

Publicidad

Además de su música, su presencia en portadas de revistas prestigiosas como Vogue España, reafirma su influencia en la cultura popular.

Sin embargo, no todo ha sido positivo en la recepción de su nueva imagen. Algunos seguidores criticaron su cambio de look para la portada, describiéndolo como extraño.

Publicidad

Pese a esto muchos otros elogiaron su audacia y estilo, destacando las fotos en las que Karol G luce un look conceptual inspirado en las décadas de los 90 y 2000, con cejas muy finas y un cabello rosa liso.

Este contraste de opiniones refleja la intensidad y la diversidad de las reacciones que la cantante genera entre sus fans.

En la entrevista con Vogue, Karol G se mostró abierta y vulnerable al hablar sobre su salud mental. La cantante reveló cómo ha aprendido a identificar patrones de depresión y ansiedad, y la importancia que tiene para ella acudir a terapia.

"He tenido momentos de mi vida en los que he necesitado acudir a terapia, tener una psicóloga con la que desahogarme. Con la que trato de entender por qué me siento así", confesó.

Publicidad

Además Karol G enfatizó la importancia de permitirse sentir y expresar sus emociones, incluso en medio de su agitada agenda laboral.

La portada de Vogue España en la que Karol G aparece como la protagonista principal, fue celebrada en Instagram con un emotivo mensaje: "La Bichota @karolg protagoniza la portada de julio de @voguespain en un mes muy especial para la cantante: el del fin de su gira, que rematará con cuatro conciertos (y cuatro ‘sold out’) en Madrid. Bienvenida, Bichota".

Publicidad

La aparición de Karol G en Vogue España es más que un simple logro profesional; es una plataforma desde la cual la cantante comparte su verdad, abordando temas cruciales como la salud mental y el equilibrio entre el éxito y el bienestar personal.

Mira también: Karol G escuchando La Kalle