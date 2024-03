El género urbano está desconcertado luego de que se conociera un video del famoso reguetonero puertorriqueño Almighty, hablando sobre irse de su casa, metiendo temas de religión y afirmando que estaba recibiendo amenazas, para después desaparecer sin dejar ningún otro rastro.

Alejandro Mosqueda Paz, nombre de pila del artista, subió a sus redes sociales un video, el pasado 26 de marzo, en el que luego de rumores sobre su paradero, indicara que no estaba desaparecido, sino que había salido de su casa para buscar de dios en el 'monte', pero todo se confundió más cuando las autoridades dijeron que estaban buscándolo y aún no daban con su paradero.

“Yo no estoy desaparecido, a mí me dijeron que me fuera de casa y yo me fui. Estaban usando intimidación, amenazas, y yo no estoy para eso, estoy buscando de Dios y me fui para el monte, le dije a mis familiares que yo quería ir al monte, los invité a que se fueran conmigo y no quisieron ir", indicó el artista en el metraje.

Sin embargo, llama mucho la atención, que en medio de su discurso habló de intimidaciones y amenazas, lo que prendió las alarmas en su familia y las autoridades: “Me tuve que ir por mi cuenta para el monte, así que estamos por ahí, me cortaron también el Internet, ¿Cómo voy a comunicarme? Aparecieron unas personas que me prestaron su teléfono y estoy haciendo este video”.

Luego de las declaraciones del cantante, no se ha tenido conocimiento de su paradero, y las autoridades de Puerto Rico indican que siguen en su búsqueda. Muchos creen en la versión del artista y aseguran que está en retiro espiritual, incomunicado y otros creen que hay algo mucho peor de fondo, que deberá ser investigado por las autoridades.

El rapero Almighty da su versión sobre lo que ocurrió con él desde el pasado domingo. #MoluscoTVNews #ElMolu🎧 pic.twitter.com/B0K9Eig4iA — Molusco (@Moluskein) March 27, 2024

