Filtran detalles de ‘Soltera’, nueva canción de Shakira, a horas de su estreno

La icónica cantante colombiana, Shakira , está a punto de estrenar su nueva canción titulada 'Soltera', un tema que promete convertirse en un nuevo éxito dentro de su amplia trayectoria musical.

El anuncio oficial del lanzamiento llegó el 25 de septiembre a través de las redes sociales de la artista, donde compartió un adelanto muy esperado por sus millones de seguidores.

Sin embargo, la sorpresa del estreno fue empañada por la filtración de un fragmento del tema en algunas discotecas de Bogotá, lo que avivó aún más la expectación en torno a la canción.

El nuevo sencillo de Shakira ha causado sensación desde que, días antes de su lanzamiento, se filtraron algunos segundos de la canción en distintas plataformas y locales nocturnos de la capital colombiana.

Según lo que se ha podido escuchar, la letra de 'Soltera' está cargada de empoderamiento femenino, con frases como:

"Pueden opinar, pero yo tengo derecho de portarme mal, para pasarla bien, estoy suelta ya, hoy he vuelto a hacer lo que quiera, se pasa rico soltera".

Esta declaración parece reflejar un mensaje claro de independencia y libertad que Shakira ha querido transmitir a través de su música.

Además de la letra potente, otro de los elementos que ha generado gran expectativa es la posibilidad de una colaboración con otras estrellas internacionales.

En la portada de la canción, que fue revelada a través de las redes sociales de la artista, se sugiere la participación de figuras como Danna Paola, Natti Natasha y Lele Pons.

Esta alianza promete un videoclip que no pasará desapercibido, ya que, según lo revelado, el video fue grabado en un lujoso yate, rodeado de modelos y creadoras de contenido.

Este tipo de colaboraciones no es nuevo para la cantante barranquillera, quien en los últimos años ha trabajado junto a diversos artistas de talla internacional, buscando fusionar su estilo único con nuevas influencias que le han permitido mantenerse en la cima de la industria musical.

Como es habitual, Shakira utilizó sus redes sociales para mantener a sus seguidores al tanto del lanzamiento. A través de su cuenta de Instagram, la artista compartió:

“Lo prometido es deuda. Esta noche a las 8 pm EST mi nueva canción ‘Soltera’! As promised tonight at 8 pm EST. My new song ‘Soltera’ 💋”.

El post rápidamente se viralizó, generando una ola de reacciones que refleja el fervor que sigue causando la artista colombiana.

Además del adelanto de la canción, otro de los elementos que ha encendido las plataformas digitales fue un video en el que Shakira aparece disfrutando de un paseo en yate con sus amigas, lo que muchos interpretan como un guiño al contenido del videoclip que acompañará el lanzamiento de 'Soltera'.

