Laura Taylor dejó su vida en Sudáfrica y recorrió miles de kilómetros para actuar en ‘Arelys Henao’

En entrevista para el programa 'Kallejiando' de La Kalle, la joven y talentosa actriz Laura Taylor abrió su corazón sobre su vida, su formación actoral y su emocionante papel como Adelaida Hurtado en la aclamada serie inspirada en la vida de Arelys Henao, de Caracol Televisión.

Durante el animado diálogo con Sebastián López, Laura compartió los desafíos que enfrentó para llegar a Colombia y participar en esta destacada producción. Desde sus primeros pasos en la actuación hasta su salto a la televisión nacional, la joven actriz demostró una determinación inquebrantable y una pasión inigualable por su arte.

Dejó sus estudios en sudáfrica

"Yo estaba estudiando cinematografía en Sudáfrica, ya llevaba como tres años, iba para el segundo año de la carrera y me mandaron el casting, me escribieron por Instagram lo mandé estando en Sudáfrica yo dije si la actuación es para mí dame una señal y me salió este casting y me lo gané yo", confesó emocionada la joven.

También reveló que entrar a la industria de la actuación en ese país es "un poco complejo" porque la mayor parte de la actuación la hacen en la lengua nativa y como no maneja el idioma se hace más complejo pertenecer a "ese mundo allá".

El reciente estreno de la segunda temporada de la serie ha sido un éxito arrollador, presentando intrigantes giros en la trama y nuevas incorporaciones al elenco. Entre las sorpresas más destacadas se encuentran los protagonistas, ahora interpretados por Verónica Orozco y Santiago Alarcón y otra de las 'joyas' de esta temporada es la actuación de Laura Taylor, quien ha conquistado al público con su carisma y talento en cada escena.

Detrás de su deslumbrante sonrisa y su indudable talento, se esconde una historia de sacrificio y dedicación. Laura confesó los obstáculos que superó para alcanzar su sueño de participar en esta prestigiosa producción, desde largas jornadas de audiciones hasta la incertidumbre de estar lejos de su hogar.

La joven reveló que estudiaba cinematografía en Sudáfrica puesto que allí nació pues la familia de su papá proviene de ese lugar y que la trajeron a Colombia a los 3 meses pues su mamá es de Medellín, "toda la familia de mi papá está en Sudáfrica, mi bisabuela era inglesa y se vinieron a Sudáfrica... Entre Colombia y Sudáfrica me encantan las dos pero prefiero la cultura de Colombia, hay como más fiesta, la gente es más abierta. En Sudáfrica la gente es más relajada pero en Colombia la gente es muy linda y como yo soy tan cariñosa aquí es igual, allá no, allá son un poco más fríos", recordó.

Con su participación en esta producción de Caracol Televisión, Laura se ha convertido en una figura prometedora en el panorama actoral colombiano, destacando por su entrega y profesionalismo en cada proyecto.

