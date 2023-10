Lina Tejeiro revela que la muerte de su mascota es "culpa de los doctores"

A finales del mes de septiembre la bella y talentosa actriz llanera Lina Tejeiro sorprendió a su comunidad de seguidores de las redes sociales, con una triste noticia: la muerte inesperada de su perrita Frida, una hermosa 'bolita de pelos' raza Pomerania que le había regalado hace un tiempo una de sus mejores amigas.

A través de un carrusel de fotos, y un emotivo mensaje, Tejeiro se despidió de su mascota que sufrió un paro cardiaco, el cual según ella hasta ese momento, no le encontraba una explicación lógica, pues su mascota se encontraba en buen estado de salud.

Tras la pérdida, los seguidores de Lina han estado muy pendiente, pero también le han pedido compartir detalles. A lo que Lina ha respondido a través de las historias de Instagram , exponiendo algunas hipótesis de lo que pudo haberle sucedido, pues el hecho ocurrió mientras a la perrita le realizaban una operación, y ella cree que es posible que a los médicos se les haya ido la mano con la anestesia.

“Si fue un error, yo creo que con lo que sucedió ya aprendieron la lección y van a tener mucho más cuidado con los demás perritos, porque evidentemente yo no creo que esto sea algo que les pase todos los días”. Aseguró.

Publicidad

Además, todo parece indicar que no tomará ninguna acción legal, pues de acuerdo a sus declaraciones, es consciente que haga lo que haga, nada le regresara a la vida a su mascota.

"Digamos que esa es la respuesta, digamos que Frida se murió porque se les fue la mano con la anestesia y que es culpa de los doctores. Pero saber eso a mí no me hace sentir mejor, ni me la va a devolver, ni me va a dar tranquilidad”

Publicidad



Quizá te puede interesar este video: Re-Tóxicos ¡Un reto para chuparse los dedos!