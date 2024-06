Los seis padrastros que tuvo Yeison Jiménez; cuenta toda la verdad de su infancia

El reconocido cantante de música popular Yeison Jiménezha compartido conmovedores detalles de su vida personal en una entrevista con 'Ke chimba conocerte' de La Kalle.

Jiménez conocido por su talento musical y su autenticidad, dejó ver su lado más sensible al hablar de su infancia y las dificultades que enfrentó junto a su madre.

Entre risas y lágrimas, Yeison cantó un verso de 'Historia' de Omar Geles, una canción que lo conecta profundamente con esa etapa de su vida: "Me daba rabia, me dejaba limpio (...) 'no soy capaz de cantar lo demás'", cortó la canción entre lágrimas.

La historia de Yeison es también la historia de su madre y de los sacrificios que hizo para que él y sus hermanos pudieran salir adelante. "Era niño y no podía pensar que mi viejita todo esos pesitos en la comida los iba a gastar, pa mi, pa ella y pa mis hermanitos. Cuando papá se quiso marchar...," terminó de cantar.

A pesar de los desafíos, Yeison no guarda rencor hacia sus padres. Después de un proceso de sanación personal en una iglesia cristiana, asegura que ha perdonado a su padre y que no carga con odio en su corazón: "Yo no iba a cargar con odio dentro de mi corazón, cuando yo soy una persona de amor."

La figura materna de Yeison también es central en su relato. Recuerda con admiración el esfuerzo de su madre, quien a pesar de estar embarazada, continuaba trabajando arduamente en un restaurante para alimentar a su familia. Estas experiencias han formado el carácter y la ética de trabajo del cantante.

Yeison confesó que ha tenido seis padrastros a lo largo de su vida, una situación que no juzga a su madre, entendiendo el contexto difícil en el que vivían. "El ser humano no escoge como nace pero sí como se muere," reflexionó, destacando la importancia de las decisiones que uno toma en la vida.

