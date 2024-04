Yeison Jiménez reveló tres cosas curiosas que no le pueden faltar para empezar el día

Yeison Jiménezes uno de los artistas de la música popular más queridos en toda Colombia, desde que comenzó en su carrera musical no ha parado de recibir todo tipo de premios y reconocimientos por su gran trabajo dentro del género popular.

Hace pocos días se conoció la noticia de queel Congreso de la República de Colombia le hizo a Yeison Jiménez un reconocimiento por como personaje ejemplar e historia de vida, un homenaje para resaltar el gran trabajo que ha hecho en todos estos años de carrera.

También, cabe resaltar que meses atrás el artista logró llenar el Movistar arena en tiempo récord y por partida doble, increíblemente en dos fechas consecutivas, lo que evidencia el gran cariño y admiración que siente la gente por el artista de Manzanares Caldas.

Hace pocas horas el intérprete de canciones como el ‘Aventurero’, ‘Mi Venganza’, ‘Ni Tengo Ni Necesito’, y muchas canciones más dentro su amplio repertorio musical, compartió con sus más de 4 millones de seguidores en su cuenta de Instagram las tres cosas que no le pueden faltar en un día.

En el video comienza autocuestionándose por las tres cosas que no le pueden faltar a Yeison Jiménez en un día, pregunta que según el artista le habían realizado por ahí. En la publicación del post tiene escrita la siguiente frase: “Por ahí me preguntaron cuáles eran mis infaltables en el día a día y yo digo que son estos tres. ¿Cuáles son?”.

Las tres cosas que no le pueden faltar a Yeison Jiménez en un día

Orar: como número uno está hacer la oración sin importar si es de día o de noche. “Ósea en la mañana o sea en la noche, casi siempre oro, casi siempre tengo un encuentro con el señor, le entregó el día, le entregó la noche y a descansar”.

Café: para el artista resulta fundamental empezar el día con una buena taza de café en la mañana. “No hay un solo día que yo no me tomé un café, de hecho si llega haberlo me siento raro, al otro día me tomo dos cafecitos, yo no puedo tomar mucho porque me acelera, no soy alérgico sino sensible a la cafeína, el café del día no me puede faltar.

Un buen reloj: esta es una pieza que el cantante considera bastante importante para su outfit del día, aunque no use más nada, el reloj no le puede faltar. “La verdad un buen reloj, yo puede que no use nada, pero me gusta usar siempre un buen relojito, me parece ‘chimbita’ usar siempre un buen reloj, a menos que ande en la moto siempre voy a estar en un buen relojito”, fueron las tres cosas que a Yeison Jiménez no le pueden faltar en un día.

