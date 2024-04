Video: cantante de música popular sufre trombosis venosa cerebral

El cantante de música popular Daniel Merak, reconocido por sus colaboraciones con artistas como Pipe Bueno y Jhon Alex Castaño, ha sido afectado por una trombosis venosa cerebral, un diagnóstico devastador que comenzó con intensos dolores de cabeza.

Merak, de apenas 24 años, compartió con 'La Red' cómo se percató de su enfermedad: "Llegué con un dolor de cabeza que nunca había sentido antes. Tomé una pastilla para el dolor y me dirigí a urgencias, pero en el camino mi vista se volvía borrosa. Tuve que detenerme porque empecé a vomitar y ahí sí me preocupé del todo. Me fui a casa, pero seguía igual y pensé 'esto no es normal'. Cuando la doctora llegó, me dijo: 'Te encontramos una trombosis de senos venosos'. Fueron días de mucho estrés".

El artista reveló que necesitará aproximadamente seis meses alejado de las tarimas para recuperarse. A pesar de vivir en Bogotá, tuvo que regresar a Medellín para estar cerca de su familia durante este difícil momento.

El diagnóstico llegó en un momento crítico para Merak, ya que recientemente había lanzado una canción en colaboración con Pipe Bueno, uno de los artistas más importantes del género de la música popular.

A pesar de la enfermedad, que tomó por sorpresa al artista, aseguró que por el momento perseguirá su sueño de estar totalmente sano, para continuar con el sueño de su vida: ser uno de los cantantes más reconocidos en el género.

¿Qué es la trombosis venosa cerebral?

La trombosis venosa cerebral es una condición seria que ocurre cuando se forma un coágulo de sangre en una vena del cerebro. Puede causar síntomas graves como dolores de cabeza intensos, visión borrosa, vómitos y en casos extremos, puede llevar a complicaciones graves como accidentes cerebrovasculares.

La recuperación de esta condición puede ser larga y difícil, requiriendo a menudo medicamentos anticoagulantes y terapia para prevenir la formación de nuevos coágulos y rehabilitar las funciones cerebrales afectadas.

