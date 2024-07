Luisa Fernanda W es llevada a cirugía de urgencia; este es su estado de salud

Luisa Fernanda W, la popular creadora de contenido, prendió las alarmas en redes sociales tras anunciar que fue llevada de urgencia a cirugía. La noticia generó gran preocupación entre sus seguidores, quienes se preguntaban: ¿qué le pasó?

Todo comenzó cuando Luisa Fernanda W empezó a sufrir un dolor intenso en su boca. Inicialmente, la influencer pensó que el dolor era consecuencia de un accidente con el cepillo de dientes, pero la realidad resultó ser mucho más complicada.

En sus historias de Instagram, Luisa explicó la verdadera causa del dolor: sus cordales.

"Hoy estuve llorando como una niña pequeña. Les había contado que el problema era por un accidente con el cepillo de dientes, pero resulta que no era eso. El dolor era porque las dos cordales de este lado de mi cara (izquierdo) no cabían más. Era insoportable", reveló Luisa.

Las cordales, conocidas también como muelas del juicio, ya no tenían espacio suficiente en su mandíbula, lo que le provocaba un dolor agudo e insoportable.

A pesar de intentar aguantar el dolor, la situación se volvió insoportable y Luisa tuvo que acudir a urgencias.

“No le había prestado atención; se me ha inflamado de una manera que no se imaginan. Mi doctora me dijo: ‘Luisa, ¿por qué no habías venido antes?’ Me regañó muchísimo,” comentó la prometida del cantante de música popular Pipe Bueno.

La doctora le indicó la necesidad de someterse a una cirugía urgente para extraer las cordales y aliviar el dolor.

La cirugía se llevó a cabo sin mayores complicaciones, y Luisa Fernanda W se encuentra actualmente recuperándose en casa. A través de sus redes sociales, ha compartido con sus seguidores detalles sobre su recuperación y la dieta líquida que debe seguir para facilitar el proceso.

Afortunadamente, la situación no pasó a mayores, y Luisa se muestra optimista y agradecida por el apoyo recibido de sus fans y seres queridos. A pesar del susto, la creadora de contenido continúa compartiendo su vida y recuperándose.

