Maía habla sobre su maternidad a los 40 años y cómo cambió su vida: "No quería ser madre"

A los 40 años, la cantante y compositora Maía vivió una metamorfosis que jamás imaginó: convertirse en madre.

En diálogo con Infobae Colombia, la barranquillera habló con honestidad sobre cómo Magdalena, su hija, transformó por completo no solo su cotidianidad, sino también la manera en que entiende el éxito, la música y el amor propio.

Lejos de la narrativa romántica que a menudo acompaña la maternidad, Maía fue clara: “No me importaba la familia y no quería ser mamá”. Así lo sentía en su juventud, cuando asociaba su plenitud con el éxito profesional y la fama inmediata. Sin embargo, hoy, con perspectiva y madurez, reconoce que ese deseo no encajaba con quien realmente era.

“Hace 20 años pensaba que me iba a dedicar a esto —la música— y que lo demás no importaba. Si me casaba o no, si tenía hijos o no, no me interesaba”, confesó la intérprete de Ingenuidad. Pero la vida le ofreció un camino distinto.

¿Cómo cambió la cantante Maía con su maternidad?

Fue precisamente la maternidad, en su forma más inesperada, la que impulsó la creación de su más reciente álbum, Colores. Aunque el disco no contiene un tema explícitamente dedicado a su hija, Magdalena es el eje que lo sostiene todo.

“Si ella no existiera, nada de esta transformación que expongo en este disco existiría. Ella es la artífice”, expresó Maía.

Originalmente, la artista pensó en titular el álbum con el nombre de su hija, pero su esposo, el también mánager Alberto Bossio, la ayudó a reconsiderarlo. Así nació Colores, un proyecto de nueve canciones donde se refleja la nueva paleta emocional que trajo consigo la maternidad.

Maía habló abiertamente de la tristeza, el miedo y la confusión que sintió en los primeros meses tras el nacimiento de Magdalena: “He tenido momentos de frustración, tristeza, una especie de depresión... Yo he estado confundida, atribulada”.

Pese a las emociones difíciles, la cantante decidió no esconderlas ni reprimirlas. “Me he dado los espacios para vivir mis lágrimas y procesar mis momentos de mayor confusión para entregarme completa a la alegría”, expresó con honestidad.

Maía reveló el proceso que tuvo que pasar antes de ser madre

Aunque ahora la maternidad define muchas de sus decisiones, llegar a ella fue un proceso largo y emocionalmente extenuante.

En el programa Desnúdate con Eva, conducido por Eva Rey, Maía recordó las tensiones vividas durante su intento por concebir. A pesar de los tratamientos de fertilidad —incluyendo inyecciones hormonales durante cuatro meses—, no lograba quedar embarazada.

La diferencia de temperamentos entre ella y su esposo también jugó un papel importante. Mientras Bossio mantenía la calma, ella se enfrentaba a un torbellino emocional. “Eso era un problema en mi universo, eso era un problema mental”, admitió.

En medio de la frustración, llegó la resignación. “Yo dije: ‘Señor, está bien, no es lo mío. Este universo y esta vida es mi marido, Amelia —la hija de mi esposo— y yo’”. Pero la vida, una vez más, sorprendió.

La mujer que una vez pensó que la maternidad no era para ella, hoy compone, canta y vive bajo el influjo de una niña de tres años que le dio los colores de su nuevo mundo.

