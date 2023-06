Maluma encendió las redes sociales con su impactante cambio físico

Juan Luis Londoño, más conocido artísticamente como Maluma está de nuevo en boca de todos pero en esta oportunidad no se trata de sus éxitos musicales, el cantante paisa mostró a través de su Instagram su notable transformación física y además se sinceró y dejó una importante reflexión.

"Como muchos de ustedes yo también he estado en lugares y posiciones no muy favorables, pero el mensaje acá es que yo decidí salir de ahí y convertirme en mi mejor versión (falta mucho) pero sigo de pie y dejando que mi historia los motive a cambiar la suya! Les dije que viene DON JUAN y que me iban a ver como nunca antes.. AQUI ME TIENEN MAS FUERTE QUE AYER", fue el comentario con el que acompañó las fotografías en las que muestra un antes y después.

Maluma, es uno de los artistas urbanos más reconocidos tanto a nivel nacional como internacional, es uno de los cantantes más escuchados de la historia con temas como 'Hawai', 'Felices los 4', 'Borro Casette', entre muchos otros.

El post ha provocado un encendido debate, pues algunos fans que aseguran que estaba mejor antes de someterse a ese cambio, otros dicen que de las dos formas está perfecto, mientras que muchos apoyan su nueva apariencia física.

Algunos de los comentarios son "este es el resultado de la disciplina, la constancia y el amor propio", "que maravilla lograr nuestra mejor versión", "en la primera foto también estás bien delicioso", "quizás de cuerpo mejor, pero me gusta más tu cara de antes, más natural".

A sus 29 años el reguetonero reconoce que todavía hay mucho por hacer, pero se mantiene firme y espera que su historia inspire a otros. Así mismo agradeció a todas las personas que lo han apoyado para llegar a su mejor versión: "Gracias infinitas a todas las personas que me han ayudado en este proceso. Ellos saben quiénes son". La publicación ya supera el millón de likes.