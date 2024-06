Video de los hijos de Luisa Fernanda W cantando enterneció a los internautas

Luisa Fernanda W, cuyo nombre completo es Luisa Fernanda Cataño Ríos, es una influencer,creadora de contenido, cantante y empresaria colombiana. Ha ganado una gran cantidad de seguidores en redes sociales, especialmente en Instagram y YouTube, donde comparte contenido relacionado con su vida personal, moda, belleza y música.

Pipe Bueno, cuyo nombre real es Andrés Felipe Giraldo Bueno, es un cantante y actor colombiano conocido por su música en los géneros de música popular, ranchera y regional mexicana. Pipe Bueno ha ganado popularidad en América Latina gracias a sus éxitos musicales y su participación en varios proyectos televisivos. Pipe Bueno y Luisa Fernanda W están en una relación y tienen dos hijos juntos.

¿Cómo se llaman los hijos de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno y cuándo nacieron?

Máximo Giraldo Cataño: Nació en octubre de 2020. Domenic Giraldo Cataño: Nació en mayo de 2023.

Ambos han compartido su vida familiar y el crecimiento de sus hijos a través de sus redes sociales, donde son muy activos y mantienen una relación cercana con sus seguidores.

Luisa Fernanda W muestra a sus hijos siguiendo los pasos de su papá

En un tierno y encantador video compartido recientemente en sus redes sociales, Luisa Fernanda W dejó ver un momento especial con su familia que tiene cautivados a sus millones de seguidores. La creadora de contenido compartió un clip donde sus hijos, Máximo y Domenic, se animan a cantar 'El Malo', una popular colaboración de Pipe Bueno con Nico Hernández y Jessi Uribe. Los pequeños, de tres y un año respectivamente, no dudaron en tomar el micrófono y tratar de interpretar la canción al estilo de su famoso padre.

El primero en mostrar su entusiasmo fue Domenic, el menor. Los fans de la influencer no tardaron en llenar la publicación de halagos, destacando la ternura y el encanto del pequeño.

El video, que rápidamente se hizo viral, muestra cómo Máximo y Domenic, durante un juego de karaoke, se emocionan al escuchar una de sus canciones favoritas. En particular, Máximo, el mayor, demostró tener un notable talento para la música, lo que llevó a muchos a considerarlo como un posible heredero del talento de su padre.

La respuesta de los seguidores no se hizo esperar. Comentarios como "Mis cantantes", acompañado de emoticones de corazón, reflejaron el orgullo y la admiración de Luisa Fernanda W hacia sus hijos. La publicación se llenó de reacciones positivas y comentarios cariñosos de fans que quedaron maravillados por la espontaneidad y el carisma de los pequeños.

Entre los momentos más destacados del video se ve a Máximo tomar la iniciativa y cantar una de las partes más significativas de 'El Malo'. Esta interpretación, llena de entusiasmo y talento, fue compartida en las historias de la influenciadora y compartida por portales de farándula, consolidando la popularidad de la familia en las redes.

Los seguidores de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno no dudaron en expresar su amor y admiración por los pequeños. "No puede ser, ¿qué es esto tan tierno? Me tienen enamorada", "El video menos anticonceptivo de Luisa Fernanda W", y "¿Existen niños más lindos que los hijos de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno? No creo", fueron algunos de los comentarios que destacaron en la publicación.

