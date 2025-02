Grammys 2025: lista completa de ganadores por categorías

Los Premios Grammy 2025 dejaron una gala llena de emoción y momentos memorables. Taylor Swift se llevó el Álbum del Año por Midnights, haciendo historia como la artista con más victorias en esta categoría. Miley Cyrus brilló con Flowers, llevándose Grabación del Año y Mejor Interpretación Pop Solista, mientras que Billie Eilish y Finneas ganaron Canción del Año por What Was I Made For? , tema de Barbie.

En el ámbito latino, Shakira se destacó con Las Mujeres Ya No Lloran, que ganó Mejor Álbum de Pop Latino, y Peso Pluma triunfó en Música Regional Mexicana con GÉNESIS. Myke Towers arrasó en el género urbano con LALA.

SZA, quien lideraba con nueve nominaciones, se llevó Mejor Álbum R&B por SOS, y Victoria Monét fue la Mejor Nueva Artista. En bandas sonoras, Oppenheimer y Barbie dominaron sus categorías, con Billie Eilish ganando en Mejor Canción para un Medio Visual.

La noche también estuvo marcada por los discursos emotivos de los ganadores y actuaciones inolvidables que dejaron huella en la historia de la música.

Lista completa de ganadores en cada categoría:

Categorías Generales:



Álbum del Año: Cowboy Carter — Beyoncé

Grabación del Año: "Not Like Us" — Kendrick Lamar

Canción del Año: "Not Like Us" — Kendrick Lamar

Mejor Artista Nuevo: Chappell Roan

Pop:



Mejor Álbum de Pop Vocal: Short n’ Sweet — Sabrina Carpenter

Mejor Interpretación Pop Vocal Solista: "Espresso" — Sabrina Carpenter

Mejor Dúo o Colaboración Pop: "Die With A Smile" — Lady Gaga & Bruno Mars

Mejor Álbum de Pop Latino: Las Mujeres Ya No Lloran — Shakira

Dance/Electrónica:



Mejor Grabación Dance o Electrónica: "Neverender" — Justice & Tame Impala

Mejor Grabación de Pop Dance: "Von Dutch" — Charli XCX

Mejor Álbum Dance/Electrónica: Brat — Charli XCX

Mejor Remix: "Espresso (Mark Ronson x FNZ Working Late Remix)"

Rock:



Mejor Interpretación de Rock: "Now and Then" — The Beatles

Mejor Interpretación de Metal: "Mea Culpa (Ah! Ça ira!)" — Gojira, Marina Viotti & Victor Le Masne

Mejor Canción de Rock: "Broken Man" — Annie Clark (St. Vincent)

Mejor Álbum de Rock: Hackney Diamonds — The Rolling Stones

Mejor Interpretación de Rock Alternativo: "Flea" — St. Vincent

Mejor Álbum de Rock Alternativo: All Born Screaming — St. Vincent

R&B:



Mejor Interpretación de R&B: "Made For Me (Live On BET)" — Muni Long

Mejor Interpretación Tradicional de R&B: "That’s You" — Lucky Daye

Mejor Canción de R&B: "Saturn" — Rob Bisel, Cian Ducrot, Carter Lang, Solána Rowe, Jared Solomon & Scott Zhang (SZA)

Mejor Álbum Progresivo de R&B: So Glad to Know You — Avery*Sunshine

Mejor Álbum de R&B: 11:11 (Deluxe) — Chris Brown

Rap:



Mejor Álbum de Rap: Alligator Bites Never Heal — Doechii

Mejor Interpretación de Rap: "Not Like Us" — Kendrick Lamar

Mejor Interpretación de Rap Melódico: "3" — Rapsody Featuring Erykah Badu

Mejor Canción de Rap: "Not Like Us" — Kendrick Lamar

Country:



Mejor Álbum de Country: Cowboy Carter — Beyoncé

Mejor Interpretación de Country en Solitario: "It Takes A Woman" — Chris Stapleton

Mejor Interpretación de Country en Dúo o Grupo: "II MOST WANTED" — Beyoncé Featuring Miley Cyrus

Mejor Canción de Country: "The Architect" — Shane McAnally, Kacey Musgraves & Josh Osborne (Kacey Musgraves)

Americana y Raíces:



Mejor Interpretación de Americana: "American Dreaming" — Sierra Ferrell

Mejor Canción de Raíces Americanas: "American Dreaming" — Sierra Ferrell y Melody Walker (Sierra Ferrell)

Mejor Álbum de Americana: Trail Of Flowers — Sierra Ferrell

Mejor Álbum de Bluegrass: Live Vol. 1 — Billy Strings

Mejor Álbum de Folk: Woodland — Gillian Welch & David Rawlings

Mejor Álbum de Raíces Regionales: Kuini — Kalani Pe’a

Gospel y Música Cristiana Contemporánea:



Mejor Interpretación/Canción de Gospel: "One Hallelujah" — Tasha Cobbs Leonard, Erica Campbell & Israel Houghton ft. Jonathan McReynolds & Jekalyn Carr

Mejor Interpretación/Canción de Música Cristiana Contemporánea: "That’s My King" — CeCe Winans

Mejor Álbum de Gospel: More Than This — CeCe Winans

Mejor Álbum de Música Cristiana Contemporánea: Heart Of A Human — DOE

Mejor Álbum de Gospel de Raíces: Church — Cory Henry

Blues:



Mejor Álbum Tradicional de Blues: Swingin’ Live at The Church in Tulsa — The Taj Mahal Sextet

Mejor Álbum Contemporáneo de Blues: Mileage — Ruthie Foster

Música Urbana:



Mejor Álbum de Música Urbana: DATA — Tainy

Mejor Interpretación de Música Urbana: "LALA" — Myke Towers

Mejor Canción de Música Urbana: "LALA" — Myke Towers

Música Latina:



Mejor Álbum de Pop Latino: Las Mujeres Ya No Lloran — Shakira

Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa Latina: Vida Cotidiana — Juanes

Mejor Álbum de Música Regional Mexicana (Incluyendo Tejano): GÉNESIS — Peso Pluma

Mejor Álbum Tropical Latino: Debut y Segunda Tanda — Grupo Niche

Jazz:



Mejor Álbum de Jazz Instrumental: What If? — Brad Mehldau

Mejor Álbum de Jazz Vocal: Shifting Sands — Samara Joy

Mejor Álbum de Jazz Latino: Viejos Sueños — Miguel Zenón & Luis Perdomo

Mejor Gran Ensamble de Jazz: The Omnipotent — Maria Schneider Orchestra

Música Clásica:



Mejor Interpretación Orquestal: Shostakovich: Symphonies Nos. 6 & 7 — Yannick Nézet-Séguin, conductor (The Philadelphia Orchestra)

Mejor Grabación de Ópera: Tchaikovsky: The Queen Of Spades — Mariss Jansons, conductor

Mejor Álbum Coral: Mahler: Symphony No. 2, "Resurrection" — Gustavo Dudamel, conductor

Mejor Álbum de Música Clásica Solo o Pequeño Ensamble: Beethoven: Cello Sonatas — Yo-Yo Ma & Emanuel Ax

Música Global:



Mejor Álbum de Música Global: Timeless — Angélique Kidjo & Ibrahim Maalouf

Mejor Interpretación de Música Global: "Armonía" — Jorge Drexler & Caetano Veloso

Música Infantil:



Mejor Álbum de Música Infantil: Kindred — Lucy Kalantari & The Jazz Cats

Espectáculos Musicales:



Mejor Álbum de Teatro Musical: Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street

Composición y Producción:



Productor del Año, No Clásico: Jack Antonoff

Mejor Ingeniería de Álbum, No Clásico: Desire, I Want To Turn Into You — Caroline Polachek

Mejor Álbum con Sonido Envolvente: The Dark Side Of The Moon (50th Anniversary) — Pink Floyd

Mejor Álbum con Ingeniería de Sonido, Clásico: Mahler: Symphony No. 2, "Resurrection"

Banda Sonora:



Mejor Banda Sonora para Medios Visuales: Oppenheimer — Ludwig Göransson

Mejor Banda Sonora de Recopilación para Medios Visuales: Barbie The Album

Mejor Canción Escrita para un Medio Visual: "What Was I Made For?" — Billie Eilish & Finneas (de Barbie)

Habla y Audiolibros:



Mejor Álbum de Spoken Word: The Light We Carry — Michelle Obama

Mejor Narración de Audiolibro: The Woman in Me — Britney Spears

Vídeo Musical:



Mejor Video Musical: "I’m Just Ken" — Ryan Gosling

Mejor Película Musical: Renaissance: A Film by Beyoncé

