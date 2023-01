Estar vacunado contra el COVID-19 garantizaría más éxito en las citas, según encuestas

En las últimas semanas, estar vacunado contra el covid-19 se ha convertido en un argumento de peso en las páginas de citas: algunos lo usan para concretar encuentros más fácilmente, otros para mostrar su fe en la ciencia y mantener alejados a los antivacunas (y viceversa).

Samantha Yammine, que trata en Twitter temas relacionados con la salud, cuenta haber visto varios mensajes de hombres vacunados que aseguran ser "totalmente seguros para un contacto íntimo". Afirmación con la que esperan rentabilizar esta ventaja todavía inaccesible para la gran mayoría de la población, especialmente para los adultos jóvenes.

Publicidad

"Lo más deseable en un sitio de citas en este momento es estar vacunado", explica Michael Kaye, responsable de comunicación de la plataforma OkCupid.

Así, el 43% de los casi 1.500 usuarios consultados de la plataforma de citas "Coffee Meets Bagel", se decían más atraídos por alguien que se declare vacunado.

La periodista Sarah Kelly, quien todavía no ha recibido la cotizada inyección, contó en Twitter haber sufrido recientemente el "rechazo más 2021", cuando un hombre vacunado le respondió en un sitio de citas: "Eres muy simpática, pero encontré a alguien que además está vacunada".

Publicidad

Decenas de usuarios han imaginado en las redes sociales, entre el humor y el espíritu empresarial, cómo sería una aplicación de citas únicamente reservada para los felices beneficiarios de las dosis de las vacunas de Pfizer-BioNTech o Moderna.

Aunque no todo el mundo le da tanta importancia. Contactada por alguien que se decía inmunizado, Kimberly Te, que todavía no ha recibido su dosis, no lo consideró determinante. "Solo había recibido una dosis, así que para mí, no estaba protegido del covid", afirma.

Publicidad

De manera general, no da ninguna credibilidad a un desconocido que dice estar vacunado. "No conozco a esa gente, así que no tengo razones para creerles en plena pandemia".

Además, como subraya Cristina Vanko, quien vio la mención "vacunado" multiplicarse en las páginas de encuentros, "existen todavía pocos estudios sobre la transmisión [del virus] por los individuos vacunados".

"La vacuna ayuda sobre todo a quien está vacunado", sin proteger automáticamante a las personas con las que estaría en contacto, afirma.

Para Brittany Biggerstaff, también usuaria de Twitter, las personas que se dicen vacunadas no atraen tanto por su inmunidad al virus como por su confianza en la ciencia. "Eso da una idea de las opiniones políticas y los conocimientos científicos de un potencial compañero", afirmó.

Publicidad

"Eso señala que es alguien que se preocupa por el covid-19, lo que es probablemente algo que da un poco de tranquilidad al otro", abunda Dawoon Kang, cofundadora de la plataforma Coffee Meets Bagel.

En un país tan dividido y polarizado actualmente, hasta el "dating" puede convertirse en algo político. En la página de foros de discusión Reddit, algunos usuarios se burlan de "todas esas mujeres" con las que se han cruzado en las aplicaciones de citas, "que son cobayas para los gigantes farmacéuticos", según la expresión de un internauta.

Publicidad

"Uso las opiniones sobre las vacunas y las mascarillas para evitar a esos idiotas que hacen todo lo que les dicen", añade otro, representativo de los escépticos de la vacuna.

De la misma forma que atrae a algunos, la vacuna también hace huir a otros.

Inmunizados o no, después de casi un año de vida social ralentizada -o directamente suspendida- el apetito por las citas sigue vigente.

"La gente quiere a alguien a su lado, aunque sea virtualmente", explica Michael Kaye, de OkCupid. Así, en el caso de las mujeres, los "likes" han aumentado casi un 10% (8,8%), respecto al mismo periodo del año pasado, señaló.

Desde el comienzo de la pandemia, los sitios de citas hicieron evolucionar su oferta, con una expansión de las conversaciones en video, marginales hasta ahora, y un aumento de los cafés virtuales y otros encuentros.

La pandemia antepuso el intercambio verbal y la correspondencia antes de los encuentros físicos, inscribiendo la relación en el tiempo, en detrimento de las citas inmediatas y, a veces, sin día siguiente.

Publicidad

"Mucha gente nos dice: pienso más (...) soy más honesto con mis 'matches' [los contactos a través del site], sobre lo que quiero", explica Dawoon Kang.

Para la directora de Coffee Meets Bagel, sitio que aboga por las citas que tengan "sentido", la pandemia habrá sido, desde ese punto de vista, como "una descarga eléctrica".

Entre los internautas que se inscriben en la plataforma, más del 90% dicen buscar una relación de larga duración, afirma. "Es el nivel más alto que hemos visto jamás".