Una hamburguesa a base de panela compite entre las mejores de Burguer Master 2026

Llega una nueva edición de Burguer Master en Colombia y este 2026 las propuestas gastronómicas se extienden por varias ciudades y municipios del país, sumando restaurantes que prometen conquistar los paladares de los comensales que votarán en la App de Tulio Recomienda.

El evento, que además de transformar el negocio de los restaurantes, impulsa a cientos de emprendedores en la industria de la gastronomía, llega con fuerza en su undécima edición y con una gran acogida en municipios como Villeta, en Cundinamarca, donde miles de personas podrán disfrutar, del 20 al 26 de mayo, propuestas de hamburguesa desde $21.000.

Hamburguesa Circo Rosa / FOTO: Hamburguesa Circo Rosa

Entre las opciones que participarán en los recomendados de Tulio, se encuentra la hamburguesa a base de panela del restaurante Alma Rosa, una preparación que llama la atención por su historia en la conservación de la tradición panelera.



Ubicado en Villeta, la 'Capital Panelera de Colombia', Alma Rosa se la juega en el Burguer Master 2026 con una preparación que, además de generar una sensación de sabores, busca destacar sus raíces y cultura dulcera; pues en esta edición se lanzaron con su propuesta que mezcla sal y dulce, haciéndolo un gran competidor en el evento.



Fue así como Valeria Chaparro, empresaria y dueña de Alma Rosa se dio a la tarea de ofrecer un producto que, además de generar competencia ante otros restaurantes, se destaque por honrar la tradición panelera de su municipio.

"No es solo la hamburguesa. Nuestro restaurante conserva el ingrediente de panela en todas nuestras preparaciones; es el protagonista del sabor en nuestros platos y por eso no podía faltar en la hamburguesa estrella que compite en este Burguer Master y que de seguro causará sensación en nuestro clientes", expresó Valeria.

Este restaurante además mezcla temáticas y para esta oportunidad su creación se llama 'El Circo Rosa' que incluye experiencias para parejas, amigos y familia, donde todo gira en torno al ambiente de un circo, donde la magia, la gastronomía y la tradición panelera van de la mano.

Circo Rosa Circo Rosa

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¿Cómo es la hamburguesa de panela?

Los comensales encontrarán en la hamburguesa Circo Rosa un pan tipo pretzel y una base de panela con sabores entre dulce y salado, carne de res premium, panceta, salsa acevichada, pico de gallo con una composición especial de mango y panela y una salsa de piña asada al tomillo.

A solo hora y media de Bogotá los amantes de la hamburguesa podrán encontrar este manjar que destaca la cultura de Villeta y resalta las tradiciones gastronómicas, pero con un gourmet hogareño y cuidadoso que la diferencia de las demás.

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"Durante estas fechas tendremos un mago, malabaristas, artistas y música que hacen de la experiencia un lugar mucho más agradable, como si estuvieran en un circo".

Y es que así está adecuado el lugar, con telas y luces que transportan a los asistentes a un ambientes circense, donde el color rojo impone poder y decisión.

Familia y humanidad detrás de la parrilla

El 'Circo Rosa' representa fuerza, poder y unión, pues detrás de la preparación de esta hamburguesa hay todo un potencial humano trabajando por ofrecer la mejor experiencia no solo en Burguer Master, sino en el día a día de Alma Rosa a donde cientos de familias y empresas llegan en búsqueda de los sabores tradicionales de Villeta.

Pues más allá de una completa unión familiar de padres y hermanos de Valeria Chaparro, hay un personal de trabajo compuesto por jóvenes que inician su vida laboral y madres cabeza de hogar quienes han encontrado te una oportunidad para llevar un sustento a su hogar de forma digna y bajo la acogida de uno dueños que acogen a sus empleados como parte de la familia.

"Nuestro diferencial es que no solo nos enfocamos en ofrecer buenas experiencias y platos, sino que además tenemos calor humano y le ponemos "alma" no solo a las preparaciones sino al trato de nuestro personal, por eso nuestro principal ingrediente es el amor en la hamburguesa y en el trato a los demás", destaca Valeria quien lleva ya dos años con un gran negocio que inició como un emprendimiento y logró crecer al punto de posicionarse como uno de los competidores de Burguer Master gracias al apoyo de su familia.