Captan escalofriante figura a las orillas del mar; terminó moviéndose

Un turista se hizo viral el internet al compartir un curioso video que hizo "explotar" el cerebro de miles de internautas que, como él, dijeron sentir horror al ver las imágenes de 'primerazo'; al final, se supo de qué "criatura" se trataba.

El hombre, quien registró las imágenes, confesó que los hechos ocurrieron en una playa de México mientras caminaba a las orillas del más; al ver la curiosa figura color negro, en forma de humano, decidió grabar.



Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y entérate de las noticias más importantes. Lo mejor del humor, farándula y artistas en un solo lugar:👉🏻 https://lc.cx/ZeG6t6

"Estoy loco, estoy loco", se escucha decir en el video que capta la silueta de lo que parece ser difícil de entender, incluso, se mecía con el viento como si tuviera vida y parecía tener "ojos brillantes"

Sin embargo, tras acercar su celular, todo dio un giro pues el hombre terminó revelando el secreto del misterio: era un perrito que simplemente tenía su cola levantada y al parecer, acababa de salir del mar.

Publicidad

El video fue compartido en diferentes redes sociales y causó revuelo, ya que al igual que quien registró el video, también confesaron haber sentido temor por no comprender de qué se trataba.

"Qué susto, se me bajó la presión", "picnhe firulais, casi me da un infarto", "son las nalgas de un perrito muy juguetón", "no mames, si pensé que era otra cosa", "hasta le vi los ojitos y todo", "creí que era una criatura de las profundidades", son algunos de los comentarios en la publicación replicada en Twitter por @momentoviral.

En un nuevo video, el hombre terminó grabando al gracioso y "aterrador" perrito, esta vez jugando dentro del agua.

Publicidad

Una extraña criatura es captada a la orilla de una playa. pic.twitter.com/6yXhTpLHOc — Momentos Virales (@momentoviral) July 26, 2023

Te puede interesar: Mujer recibe emotiva recompensa por un noble gesto de bondad