Revelan video inédito de Darío Gómez antes de morir; el último café

A un año de la muerte del gran Darío Gómez, salieron a la luz imágenes de sus últimos momentos con vida; fue su esposa quien compartió un conmovedor video en el que el artista hace diferentes actividades. A las horas sufrió un fulminante infarto.

El video fue compartido por Nini Johana Vargas, su última esposa, quien lo recordó con un emotivo mensaje.

"Mi amor, hace un año me dejaste ese vacío tan grande y todavía es imposible aceptar que ya no estás, te recuerdo cada instante de mis días, seguiré conversando contigo todas las noches, siempre me tomaré ese café pensando en ti, te sostengo con todo el amor dentro de mi corazón y allí permanecerás, esperaré solo un poquito de mi vida, para estar contigo toda la eternidad. Te amo mi Bebe", describió la mujer.

Las imágenes, además de mostrar al 'Rey del despecho' desayunando, tomando el café junto a su esposa, también dejaron ver el lado sensible del artista junto a sus dos perros, quienes lo acompañaron hasta el último adiós en el féretro.

Nini Johana también reveló la última cena que le hizo al cantante. Muchos usuarios confirmaron el verdadero amor que existía entre la pareja.

"Cómo tienen el valor de decir que ella no lo quería. Dios mío", "ahora que va a decir la hiena de la hija, que esto es mentira que Darío era feliz con nani", "Nini gracias por compartir las últimas horas del Maestro . De nuevo gracias y mucha fortaleza para ti . Dios te bendiga.", "que lindo vídeo, llore mucho, no me imagino lo que se siente perder al compañero de vida, y jamás me lo quiero imaginar", son algunos de los comentarios en la publicación de Instagram, que ya alcanza las 18 mil reacciones.

Vale la pena mencionar que Darío Gómez falleció a sus 71 años, en la noche del martes 26 de julio de 2022, en la ciudad de Medellín, luego de que se desplomara en su oficina de trabajo tras manifestar un dolor leve en la espalda.

Aunque fue trasladado a la Clínica Las Américas, allí se confirmó que no tenía signos vitales. Gómez fue homenajeado en cámara ardiente durante cuatro días en el coliseo Yesid Santos del complejo deportivo del estadio Atanasio Girardot.

