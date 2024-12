El emotivo video viral de Felipe Saruma y Marko que puso a llorar a más de uno

Las redes sociales se han convertido en un espacio clave para abrir conversaciones importantes. Felipe Saruma creador colombiano y Marko influenciador venezolano, impactaron a millones con un video que aborda la salud mental desde una perspectiva cercana y emotiva.

Su contenido genero reflexión sobre cómo gestos simples pueden marcar una diferencia en la vida de alguien. En el video, que ya acumula millones de reproducciones, los influenciadores resaltan la importancia de preguntar : “¿Cómo te sientes?” y de estar atentos a quienes piden ayuda.

La grabación comienza con Saruma contando anécdotas alegres de fiestas, tratando de proyectar una vida despreocupada, después confiesa que en medio de esos momentos , se sintió solo y sin apoyo, su interlocutor (Marko) le pregunta por qué no me llamaste, a lo cual Saruma le responde que sí lo hizo pero que seguramente estaba muy ocupado.

“Yo te llamé, yo los llamé a todos, pero supongo que estaban ocupados o algo así, igual sabes como soy yo, una sonrisa y para la calle ¿Estamos o no estamos bien?

Publicidad

Marko lo escucha atentamente y pregunta , “¿Por qué no me pediste ayuda?” . Saruma responde que intentó buscarlo y llamar a sus amigos, pero todos estaban ocupados. Finalmente dice: ¿Te sientes mal, ah? Y o también me sentía mal, muy muy mal, qué lástima que nadie se dio cuenta” .

El video termina con un giro dramático, Marko queda solo en la escena, mientras Saruma desaparece, dejando al espectador con un mensaje sobre las consecuencias de la depresión, con la posibilidad de pensar en que la persona que aparentaba una vida feliz y llena de fiestas probablemente ya no está en este plano terrenal.

Publicidad

El impacto del video ha tenido millones de visualizaciones y comentarios y usuarios de distintas edades han compartido sus historias personales, creando un espacio de apoyo y empatía en plataformas digitales .

Saruma y Marko dejaron claro que su objetivo es sensibilizar a las personas sobre este tema y motivarlas a cuidar de sus emociones. También han enfatizado que pequeñas acciones, como escuchar o estar presente, pueden salvar vidas.

Este contenido ha demostrado cómo las redes sociales pueden ser un puente para generar conciencia en un entorno donde la salud mental a menudo se ignora, estos influenciadores lograron que millones reflexionen y tomen acción para apoyar a quienes atraviesan momentos difíciles.

Puedes seguir viendo: Andrea Valdiri y la millonaria oferta que le hicieron por salir con ella