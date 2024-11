'El Grinch' Colombiano se viraliza por no dejar transitar a los Motociclistas

El hombre se disfraza del personaje conocido 'El Grinch' en la ciudad de Bucaramanga , evitando el paso de motociclistas por no respetar la seguridad de los ciclistas. Por las redes sociales circula un video que está llamando la atención de muchos internautas por su curioso personaje.

Andrés Mantilla, creador de contenido para redes sociales, es el autor de este video. Se dedica a producir material original protagonizado por su personaje, " El Grinch ", quien recorre las calles de manera peculiar y llamativa.

El pasado jueves 14 de noviembre, Andrés Mantilla publicó un video que rápidamente captó la atención de muchas personas. La grabación, realizada en la ciclovía de la Avenida de la Rosita con Carrera 22 , en Bucaramanga, muestra un acto protagonizado por Mantilla, quien se hace llamar "' El Grinch' de Colombia".

Su acción recibió numerosos comentarios positivos , destacándose por su originalidad y mensaje.

Buenos comentarios para el Grinch de Bucaramanga

El influencer se acostó impidiendo el paso a los motociclistas que querían pasar por la vía de la ciclorruta para evitar el tráfico, esto fue un poco de lo que comentó en el video.

“ Esto se llama ciclorruta, no motorruta. Que se devuelvan porque no me voy a quitar, pasen por encima si quieren. No tengo ningún afán. Tenemos que hacer cultura vial, no hacer lo que se nos da la gana porque somos bumangueses, ¿listo? Si no les gusta la de los trancones, comprense un helicóptero".

Multa por no respetar la cebra del peatón

No detenerse en una cebra mientras cruzan peatones es considerado una infracción grave. Específicamente, se trata de la infracción D5 , definida en el Código Nacional de Tránsito Terrestre como:

"Conducir un vehículo sobre aceras, plazas, vías de peatones, separadores, zonas verdes o vías especiales para no motorizados."

Si un agente de tránsito te ve realizando esta peligrosa maniobra, deberás pagar una multa equivalente a 30 SMDLV con los valores correspondientes al año 2024, representará un monto significativo.

Además, si el infractor es motociclista , el vehículo será inmovilizado hasta que se pague la multa, lo que puede generar costos adicionales por los días en los que la motocicleta permanezca en el patio de tránsito.

