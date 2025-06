VIDEO: Iván Duque reapareció como DJ mezclando reguetón y su presentación se vuelve viral

El expresidente colombiano volvió a ser protagonista, pero esta vez no por un discurso político ni por una entrevista polémica, sino por algo mucho más inesperado: una aparición como DJ. Sí, Iván Duque reapareció en un evento privado y puso a bailar a más de uno al ritmo de reguetón, pop latino y hasta vallenato, en una faceta que ha sorprendido y divertido a miles de internautas.

El evento fue organizado por la Fundación Innovación para el Desarrollo, y tuvo lugar el sábado 31 de mayo. Allí, el exmandatario se robó el show no con promesas de campaña ni cifras económicas, sino con canciones como Me rehúso de Danny Ocean y La plena, de Beéle y Ovy on the Drums. Entre mezclas y movimientos, se ganó los aplausos, y también las bromas, de quienes no esperaban verlo detrás de una consola.

En redes sociales, los videos no tardaron en viralizarse. Usuarios de TikTok y X compartieron los momentos en los que Duque se deja llevar por la música, sonríe y responde a la ovación general. Incluso, complació al público al poner La Quemona, un clásico de Mishelle Master Boys, que desató el furor en la pista.

Iván Duque DJ: entre aplausos, memes y críticas

Aunque muchos celebraron la escena como una muestra de humanidad y buen humor, otros no tardaron en lanzar críticas. Algunos comentarios en redes sociales fueron contundentes: “Como presidente, qué gran DJ resultaste ser”, escribió el hijo de María Fernanda Cabal. Otros, más relajados, lo elogiaron: “Me encanta verlo así, con la conciencia tranquila”, o “Eso es paz mental, cada quien hace lo que quiere con su vida”.

La dualidad de reacciones refleja cómo la figura de Duque sigue generando conversación, incluso en contextos alejados del poder. A pesar del humor y los comentarios irónicos, hubo quienes vieron con buenos ojos que un exmandatario se aleje de los reflectores políticos y explore nuevas pasiones personales.

No es la primera vez de Iván Duque DJ

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que Duque se anima a ser DJ. En enero de 2024 ya había sorprendido en Cartagena durante un evento de liderazgo juvenil, donde mezcló temas de Calvin Harris y Nicky Jam. Al parecer, su gusto por la música electrónica y urbana no es pasajero.

Antes de ponerse los audífonos de DJ, Iván Duque participó junto a su esposa, María Juliana Ruiz, en el Bootcamp de liderazgo juvenil “Dreamers & Makers”, también organizado por la Fundación Innovación para el Desarrollo. Este encuentro reunió a más de 150 jóvenes de todo el país, con el propósito de potenciar proyectos de impacto social desde lo local.

Con guitarra en mano en el pasado, y ahora con tornamesas, Iván Duque parece decidido a mostrarse más allá de su rol como expresidente. Aunque su legado político sigue siendo tema de debate, su nueva faceta como DJ ha puesto a más de uno a comentar, bailar… y por qué no, a reírse un rato. Porque en Colombia, incluso la política puede tener ritmo.

