¿A quién no le gustaría tener un cuerpazo como el de Valerie Domínguez? Seguramente a muchas, pues su ardiente figura siempre ha sido objeto de halagos y elogios.

De pies a cabeza la modelo es fascinante; sus moldeadas piernas, abdomen firme, buena retaguardia y hermosa cara la acreditan como una de las mujeres más lindas del país.

Cada vez que publica una fotografía en su Instagram miles de internautas caen rendidos a sus pies, pues su despampanante silueta es de ataque.

Recientemente, compartió una fotografía en la que intentó motivar a las mujeres que se sienten avergonzadas por utilizar un bikini.

Te puede interesar: Video: El día que Maluma le cantó a Neymar en su cumpleaños

“¿Quieres tener un “cuerpo de bikini”? Solo tienes que coger tu bikini y ponértelo. FIN No somos moldes, no todas tenemos que vernos iguales, así que no te compares”, fue el mensaje que posteó.

Muchos comenzaron a responder que para ella es fácil decir eso y agradecieron el bonito gesto que tuvo con el género femenino.

En la imagen Valerie tiene puesto un bikini azul y gafas negras, mientras posa sensualmente en la orilla de la piscina.