No cabe duda que la Dj Marcela Reyes es una completa mamacita, su candente contenido en redes es constantemente elogiado y halagado por sus fans.

Sin embargo, no falta quien le haga propuestas indecentes y atrevidas, como sucedió recientemente con un fan que le ofreció diez millones de pesos por tener sexo.

“Marce déjate conocer por 10 millones, tengo una obsesión con vos. Quiero cu%$#”, comentó el sujeto.

La Dj dejó en claro que esa cantidad de dinero se la hace “sola” y que no necesita de otros para llegar a esas cifras.

Su respuesta fue aplaudida por miles y causó gracia en sus más fieles admiradores.

Ante la millonaria propuesta que le hicieron ella respondió: “Gordito ese valor me lo hago yo solita trabajando gracias a Dios. Por eso trabajo incansablemente todos los días así que no, eso no alcanza ni pa’ los jugos”.