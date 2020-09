"Este mundo de la fama te vuelve otra persona": La Liendra al celebrar sus 5 millones de seguidores

El influenciador La Liendra se mostró conmovido en redes sociales al celebrar sus cinco millones de seguidores.

Pese a esto, La Liendra contó, en medio de varias historias en Instagram, que en la realidad muchas veces se siente "solo".

"Me siento feliz, si les digo que me siento solo no es que este solo, sino que en este mundo piensas que cuando se acerca alguien es por tus seguidores, te vuelves muy desconfiando. Este mundo de la fama te vuelve otra persona", expresó en medio de las lágrimas el influenciador.

Una de las cosas que más extraña La Liendra es a su mamá y amigos, pero aseguró que seguirá cumpliendo sus sueños.