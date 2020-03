Eddie Santiago, mejor conocido como el imitador de Jorge Celedón, se convirtió en noticia hace unos días por una pelea en la que resultó envuelto.



En un video que divulgó La Red, aparece el ex participante de Yo Me Llamo, dándose puños con un vendedor ambulante.



En las imágenes se ve al hombre golpeando al artista, casi al punto de no dejarlo ni parar del suelo.



Con el fin de conocer lo que realmente pasó, el programa entrevistó al imitador, quien aclaró lo sucedido.



