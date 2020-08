Hace unos días, a través de sus historias en Instagram, Andrea Valdiri les reveló a sus más de 4 millones de seguidores que se está dando una nueva oportunidad en el amor.

Aunque no dijo de quién se trataba, aseguró que cuando se sienta lista lo mostrará.

“El día que yo esté preparada para contárselos se les voy a contar y a mostrar quién es, pero yo me estoy conociendo con una persona, que no les voy a decir el nombre, y pues si la vaina funciona pues mostraré porque ajá. Ya estoy harta de pasar por estos 100 hombres en mi vida que no han servido para nada. Ustedes saben que es bromeando”, dijo.

Después de esta confesión de la bailarina, el perfil ‘Rastreando famosos’ divulgó unas fotos que muestran al supuesto novio de ella.

De acuerdo con el portal de chismes, se trata del cantante Lowe León.

Las imágenes muestran a la artista cogida de la mano de alguien que lleva puesto un reloj de colores plateado y dorado, el mismo que usa en varias de sus fotografías en Instagram el joven.

¿Qué opinas? ¿Creen que hacen bonita pareja?