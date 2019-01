El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, tras un consejo de seguridad, llevado a cabo en Escuela de Cadetes General Santander, se refirió al atentado terrorista que dejó un saldo de 21 personas muertas, 68 heridos y reveló que ya identificaron al autor material de este hecho.



Se trata de José Aldemar Rojas Rodríguez, persona que ingresó a la escuela a las 9:30 de la mañana en una camioneta Nissan Patrol de placa LAF565, modelo 96, y de color gris.









“Su bitácora en el Runt demuestra que su último acto ante las autoridades de tránsito se llevó a cabo en la ciudad de Arauca, con ocasión de la revisión técnico mecánica que se efectuó el 27 de julio de 2018”, dijo.



El fiscal también revelo los expertos en explosivos señalaron que el vehículo llevaba en su interior 80 kilos de pentolita, un potente compuesto explosivo.



El funcionario afirmó que en el transcurso del día se entregarán los resultados de la investigación.



Por otro lado, el presidente Iván Duque manifestó que este atentado “no quedará impune”.



“Este demencial acto terrorista no quedará impune, los colombianos nunca nos hemos sometido a terrorismo, siempre lo hemos derrotado y esta no será la excepción. No nos doblegarán”, declaró.



Así mismo, Noticias Caracol reveló el video que muestra el momento exacto en el que el carro bomba ingresa a la escuela y el rostro del autor material.