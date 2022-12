'Thalía' de Yo Me Llamo contó la historia de amor con su novio

La hermosa Julieth Mejía, la bella cantante que imitaba a 'Thalía' en Yo Me Llamo, estuvo en Kallejiando para hablar de su vida, su trabajo y su novio.

La joven afirmó que lo conoció hace tres años en el aeropuerto y que al principió pensó que era gay.

"Yo lo vi en el aeropuerto, ambos viajábamos a Medellín, pero pensé que era gay porque me pareció muy lindo. Después lo pillé viéndome la cola y supe que no era así", señaló Julieth.

Sin embargo, fue al llegar a su destino que el joven corrió para alcanzarla y pedirle el teléfono antes de que se subiera al taxi.

"Me dijo que si me podía hablar y me pidió el teléfono, pues desde ese dpia no hemos dejado de hablar. Ya tenemos tres años", recalcó.

