10 claves para NO QUEDARSE sin trabajo

Es hora de esforzarte y mantener tu puesto de trabajo, no hacer simplemente lo que pida tu jefe sino sorprenderlo con ideas y propuestas que te diferencien de los demás.





La Kalle quiere darte a conocer 10 claves para que este año no solo no pierdas el trabajo, sino que puedas mejorarlo.





1.Tener buena actitud todo el tiempo sin importar el mal ambiente o las inconformidades que se presenten, este es uno de los secretos para que te valoren.





2. Si no hay más opciones laborales, ten paciencia. aguanta, hay que eliminar las malas actitudes. Deja tus problemas personales fuera del trabajo, acuérdate que lo más llorones son los primeros que van saliendo.





3. Mostrar compromiso, aportar nuevas ideas y dar más de lo que esperan de ti.





4. Saber lo que es importante para la empresa y reconocer que tu trabajo causa un impacto positivo.





5. Apoyar a tus compañeros, aunque ya hayas terminado tu horario laborar, hará que vean en ti un interés mayor.





6. Utiliza las redes sociales con mucho cuidado. Las publicaciones acerca del trabajo de una u otra manera se podrán filtrar y llegarán a tus jefes.





7. Relacionarte con los compañeros de tu área e intercambia datos con ellos, nunca sabes cuando los puedas necesitar. Si no lo haces es hora de empezar.





8. Invierte tu dinero en aprendizaje y educación te hará ser más pilo y, a la vez, será una herramienta clave a la hora de despedir o contratar personal. ¡No lo olvides!





9. Si te van a cambiar de área, agacha la cabeza y acepta (aunque no esté dentro de tus expectativas). Claro está, si aún no tienes nada fijo en otro lugar. Con estas dificultades es mejor asegurarse.





10. Analiza todas las anteriores y piensa muy bien lo que haces día a día en tu trabajo y trata de conservarlo.