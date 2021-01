133 niños han muerto en Colombia a causa del COVID-19

A la fecha son más de 47.000 personas que han muerto a causa del COVID-19 en Colombia. Entre ellos 133 menores que no han podido ganarle la batalla al virus que tiene en pandemia al mundo.

En los más recientes reportes se informó sobre la muerte de una niña de 11 en Popayán, de un pequeño de 4 años en Chía y de un adolescente de 16 años en Cúcuta.

Según las autoridades de salud, ya son 133 menores fallecidos y por eso hacen el llamado a las personas a que se sigan cuidado para prevenir los contagios: uso correcto del tapabocas, lavado de manos frecuente y el aseo de elementos personales.

“Sobre todo cuando se trata de niñas y niños de 5 años, enseñarles el distanciamiento físico, pero también del aire libre, de los parques, enseñarles a nuestros niños la importancia que tiene el sol, el aire libre”, manifestó Dionne Cruz, presidente de la Asociación Colombiana de la Salud Pública.

“Mantener los espacios ventilados, muy limpios, higiénicos, los juguetes, las tablet, los celulares con los que trabajan nuestros niños y jóvenes, es fundamental”, agregó

Red Papaz insiste en que se debe hacer una enseñanza diaria a los más jóvenes sobre el virus.

“Es no convertirlos en niños extremadamente temerosos, que no quieran salir, que no quieran ir al parque, que no quieran estar nunca con nadie, que cuando el colegio pueda recibirlos prefieran no ir al colegio, eso es una señal de alarma", dijo Carolina Piñeros, directora de Red Papaz.