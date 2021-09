20 años del 11-S: la escalofriante llamada de una azafata desde el primer avión que se estrelló

Betty Ong (1956-2001), nativa de San Francisco y de ascendencia china, logró comunicarse tras descubrir el secuestro, por lo que, Nydia Gonzalez, la jefa de operaciones de American Airlines esa mañana del 11 de septiembre de 2001, sabía que algo grave había pasado del otro lado de la línea.

"La cabina no responde. Alguien fue apuñalado en clase ejecutiva y creo que han echado un gas porque no podemos respirar. No lo sé. Me parece que nos están secuestrando", dice al inicio de su comunicación, sobre las 8:20 AM.

Cuatro minutos más tarde, la azafata confirmó que la aeronave giró 100 grados hacia el sur y que iba rumbo a Nueva York.

"Mi nombre es Betty Ong. Soy la número 3 del vuelo 11. Y la cabina no contesta su teléfono, alguien fue apuñalado en clase ejecutiva y no podemos respirar en clase ejecutiva", se la oye decir.

Betty, reafirmaba que no le era posible comunicarse con la cabina, pues al parecer alguien más había tomado el mando del avión tras apuñalar al piloto.

"Creo que los hombres están ahí arriba (en la cabina). Es posible que se hayan colado hasta allí. Nadie puede llamar a la cabina. Ni siquiera podemos entrar", dice.

Es entonces cuando Nydia Gonzalez se une a la llamada. Vuelve a preguntarle a Ong quién era, que cuál era el vuelo, que hacia dónde iba… luego que si se han tratado de comunicarse con alguien más.

"No. Alguien está llamando a un médico y no podemos conseguir un médico", responde Ong.

Esa fue la última parte de la grabación con la voz de la azafata que se reprodujo en Estados Unidos ante la comisión que investigó los atentados del 11-S.

Sin embargo, un radar sugiere que algo está por suceder: "Parece que está descendiendo", dice el hombre.

Es poco después de esto cuando Nydia le pregunta a Betty qué está pasando, si está ahí… Pero no tiene respuesta."Parece que… parece que la perdimos…", dice Gonzalez. Más tarde, Nydia contaría lo último que escuchó del otro lado.

Al parecer Betty le dijo: "Recen por nosotros".