Aparece último video de Sofía Delgado antes de desaparecer

La angustiante búsqueda de Sofía Delgado Zúñiga, la niña de 12 años desaparecida en el corregimiento de Villagorgona, Candelaria, Valle del Cauca, continúa. Desde que desapareció el pasado 29 de septiembre, ya han pasado seis días sin que se conozca su paradero, lo que ha generado una gran conmoción en la región y en todo Colombia.

Últimas imágenes de Sofía antes de desaparecer

Recientemente, las redes sociales se han llenado de especulaciones luego de que se difundiera un video grabado por una cámara de seguridad, donde se observa a Sofía caminando por el barrio La Victoria, minutos antes de desaparecer. En las imágenes, la niña vestía una camisa color lila, una pantaloneta blanca y sandalias. El video muestra cómo recorre una cuadra cercana a su casa, antes de que se pierda su rastro.

En medio de la revisión del material, uno de los familiares reconoció a la niña. “Si es ella, ella cruza la calle, esa es mi niña”, se escucha decir a una de las personas que miraban el video con desesperación. Lamentablemente, las imágenes son cortas y, en parte, obstruidas por la vegetación de la zona, lo que dificulta obtener más detalles clave sobre su paradero.

Contexto de la desaparición

Sofía salió de la casa de su abuela paterna para recoger un champú en su propia vivienda. La idea era volver rápidamente, ya que planeaba bañar a unos perros. Katherine Delgado, su tía, relató: "La casa a la que iba estaba cerca, por eso había salido sola. En otras ocasiones, Sofía había hecho el mismo recorrido en solo cinco minutos". Sin embargo, esa tarde, no regresó.

Operativos de búsqueda intensificados

Desde el momento en que se conoció la desaparición, las autoridades locales han reforzado los operativos en Candelaria. El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, coronel Carlos Oviedo, señaló que ya están trabajando en colaboración con la Fiscalía, manejando varias hipótesis. Aunque no hay confirmación oficial, se está investigando si Sofía pudo haber sido raptada.

"Estamos explorando todas las posibles pistas que nos brinda la ciudadanía", afirmó el coronel Oviedo. Uno de los elementos claves que podría arrojar luz sobre el caso es un vehículo blanco identificado cerca del lugar de la desaparición, que está siendo investigado.

Movilización en la comunidad

La búsqueda no solo ha movilizado a las autoridades, sino también a la comunidad de Candelaria. Lady Zúñiga, madre de Sofía, ha hecho un llamado desesperado: "No sé nada de mi niña. Quiero que me digan qué está pasando y quién se la llevó". Asimismo, la alcaldesa de Candelaria, Gessica Vallejo Valencia, ha reiterado su compromiso: "Seguimos clamando y luchando para encontrar a Sofía".

En un esfuerzo por mantener la seguridad durante los operativos, la Alcaldía de Candelaria decretó ley seca desde el 4 de octubre hasta el lunes 7 de octubre. Además, se ha ofrecido una recompensa de hasta 25 millones de pesos para quien pueda aportar información que lleve al paradero de la menor.

Líneas de contacto

Las autoridades han dispuesto varias líneas telefónicas para recibir cualquier información relevante:



Personería Municipal : 3122803356

: 3122803356 Sijín : 3232730929

: 3232730929 Gobernación del Valle del Cauca: 3143587212

Eberto Riveros Rincón, secretaria de Gobierno, reafirmó: “No vamos a descansar hasta que tengamos noticias positivas de la vuelta de Sofía a casa”. La esperanza de que Sofía regrese sana y salva sigue viva, mientras las autoridades continúan su búsqueda incansable.

