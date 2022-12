Actor del ‘Sorprendente hombre araña’ confesó ser GAY

El actor Andrew Garfield, reconocido por interpretar a Peter Parker en ‘El sorprendente hombre araña’, desató polémica al asegurar que es gay, pero sin llegar al contacto físico.



Sus declaraciones se dieron en medio de una mesa redonda, en el Teatro Nacional de Inglaterra, cuando hablaban sobre ‘Angels in America’, la obra de teatro en la Garfield interpreta a un joven homosexual que lucha contra el sida.





Aunque sus palabras tuvieron un toque de humor, no descartó la posibilidad de explorar ese camino en su sexualidad.





“Tal vez tendré un despertar más tarde en mi vida, que estoy seguro de que será maravilloso y podré explorar esa parte del jardín de mi vida, pero ahora mismo me limito a mi área, que es maravillosa también” expresó el actor de 33 años.



Publicidad



Su expareja, y también actriz, Emma Stone se refirió al tema y dijo a Daily Mail que “él está abierto a la posibilidad”.





Si bien el actor no se declaró totalmente homosexual, dejó abierta la posibilidad a experimentar el amor con personas de su mismo sexo. Si prefiere a hombres o a mujeres, o a los dos, se sabrá con el tiempo.