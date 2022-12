Bad Bunny promete que en el 2019 hará "MEJOR música"

El artista puertorriqueño Bad Bunny, que a sus 24 años es uno de los artistas de trap más conocidos mundialmente, dice que "todavía" no ha hecho su "mejor música" y que a pesar del gran éxito que ha tenido en 2018, sigue "anclado" a su familia y a su isla.

"Estoy seguro de que las mejores canciones mías aún no han salido", indicó en una reunión con la prensa en Miami, después de interpretar su tema "MIA"

junto al canadiense Drake en la final del reality de Univision "Nuestra belleza latina".

La concursante venezolana Migbelis Castellanos se llevó la corona este domingo.

La meta de Bad Bunny para el próximo año es, según dijo, hacer "buena música, música real" y seguir manteniéndose con los pies sobre la tierra.

"Me mantiene (ubicado) la gente, me mantiene la crianza que me dieron mis padres, el amor que siento por lo que hago, que me mantiene enfocado en eso, solo en hacer lo que me toca", aseguró.

"Yo no hago esto por fama. Yo solo soy un chamaquito que cumplió sus sueños y sigue trabajando para eso", señaló.

