¿Cambió mucho? Estefanía Borge mostró cómo le quedó el cuerpo tras BAJAR de peso

Estefanía Borge hace parte de la ‘lista’ de famosos que se sumó a la vida ‘fit’. Las redes sociales y, por supuesto, los seguidores han sido testigos de su cambio.

La alimentación sana y rutinas de ejercicio son algunas de las cosas a las que la actriz se ha sometido para verse y sentirse mejor.

Pese a que su figura ha generado comentarios divididos, Estefanía ha hecho caso omiso y se ha dedicado a hacer lo que le plazca.

Prueba de ello fue una reciente publicación en su cuenta de Instagram, en la que mostró el cambio que tuvo su cuerpo desde enero de 2018.

“Traté de hacer la foto lo más parecido posible. En la izquierda (Enero 2018) justo después de la #mediamaratondeMiami. En la derecha HOY. A esto me refiero con los dos kilos que les conté que deseo bajar, ¿notan la diferencia? #Estefit #running NOTA: Si se te pasa por la cabeza algo negativo, te pido el favor que no me lo compartas. Hoy sólo buena energía”, escribió la cartagenera.

¿En cuál se ve mejor?