Christian Nodal no logró llegar a su concierto en Medellín tras varios inconvenientes

Muchas personas estaban ansiosas por ver cantar al artista mexicano Christian Nodal la noche del sábado en el estadio Atanasio Girardot, sin embargo, después de esperar algunas horas bajo la lluvia, en las pantallas del escenario apareció un video del cantante, quien le pedía disculpas al público por no poder ir.

El intérprete de 'Botella tras Botella' era el artista principal durante el show, ya que se iba a presentar con su gira 'Forajido tour', pero nunca salió.

Una de las asistentes al concierto dijo: "Las puertas la iban a abrir a las 4 de la tarde y eso no pasó. Eran las 7 de la noche y la gente todavía estaba entrando. Tocaron unos djs, luego empezó a llover, salió Jerry Rivera, la Banda MS que tocó como 90 minutos y finalmente Jessi Uribe. Eran las 2:20 de la mañana y todo el palco empezó a desocupar. Nodal no llegó".

Esta situación hizo enojar mucho a los fanáticos de Christian Nodal, quienes en un momento comenzaron a tirar sillas de los palcos al escenario y no paraban de chiflar.

El mexicano envió un mensaje a sus seguidores y allí dijo que le fue imposible llegar a Medellín: "En el día de hoy me es imposible estar ahí para cantarles, el día de hoy he estado intentando de llegar a Medallo de todas las maneras posibles y no me he podido. Tomé dos aviones diferentes, hubo fallas técnicas y el clima no estuvo a nuestro favor. Espero comprendan que esto se salió de nuestras manos...".

sabía que tenía que haber pasado algo para que Christian Nodal no apareciera, espero y la gente comprenda la situación, no paraba de llover. Esperemos que no se cancele el concierto definitivamente y lo muevan a otro día 🇨🇴🛐 pic.twitter.com/6WwIRqdIfN — TOV. (@carobv3) March 27, 2022

Por medio de las redes sociales se viralizaron algunos videos de los asistentes al show, quienes aseguran sentirse robados.

