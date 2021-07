Como Sansón, Juanes le dijo adiós a su cabello para su nuevo video

El artista colombiano estrena su nuevo éxito musical ‘Sin medir distancias’, canción que se encuentra en su más reciente álbum ‘Origen’.

Según Juanes, la canción es uno de los temas que lo inspiraron e influenciaron en su adolescencia y que marcó su vida como artista. 'Sin Medir Distancias' actualmente ocupa la posición #2 en el ranking de radio general en Colombia, en el monitoreo de National Report.

Por medio de esta canción, Juanes enaltece el folclor colombiano haciendo un homenaje al vallenato y por supuesto a su autor Gustavo Gutiérrez Cabello y a las voces como la de Diomedes Díaz y El Cocha Molina que hicieron de este un clásico.

“Diomedes me lleva a mi época en Medellín cuando amaba el vallenato y por alguna razón en mi adolescencia me conecté mucho con esta música a pesar de que yo era más rockero, pero las novias, las fiestas, me llevaron a apasionarme con esa música, con todas las canciones de Diomedes. También Carlos Vives con Clásicos de la Provincia me fue llevando a conocer y a amar este género”, agregó Juanes.

En el video, el artista rinde homenaje a la música en la TV y se inspira en los programas clásicos de los 60s y esa inolvidable escena de The Ed Sullivan show en donde Los Beatles tocaron por primera vez al llegar a América.

El video se encuentran disponible en todas las plataformas musicales del artista.