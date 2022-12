¿Indirecta? Curiosa publicación de Andreina Fiallo luego del rumor de embarazo de Sara Uribe

Tras los rumores del embarazo de Sara Uribe, muchos seguidores se fueron al perfil de Andreina Fiallo para ver su reacción.

Un par de fotografías en embarazo llamaron la atención de todos los fanáticos de la empresaria y por supuesto, de aquellos que han seguido todos los detalles de este triángulo amoroso.

Fiallo es madre de dos hijos de Freddy Guarín, dos hermosos pequeños que la atarán eternamente al futbolista. Sin embargo, la distancia hace que ella esté al frente de la formación de sus pequeños.

Entre China y Colombia hay muchas horas de vuelo. Razón por la cual se ha creado una verdadera polémica alrededor de esta relación de padre e hijos. Sin embargo, desconocemos cómo es la relación entre el futbolista y los niños.

“Les confieso que mi 1.75 de estatura en el embarazo me veía grandota y me subía muchísimo de peso, la verdad no me preocupaba por eso, cada embarazo se vive una sola vez en la vida”, escribió en una fotografía donde luce su pancita.

Muchos notaron ‘extraña’ esta publicación, teniendo en cuenta que su ex está envuelto en un fuerte rumor: será padre por tercera vez.

El hijo sería el primer embarazo de Sara Uribe, actual pareja de Freddy Guarín. Hecho que ha revolucionado las redes sociales.

