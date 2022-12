Jhonny Rivera hizo el “ridículo” BAILANDO la nueva canción de su hijo

El cantante de música popular ha manifestado en varias ocasiones que no cantaría con su hijo por el género que interpreta, no porque no le guste sino porque no va con su estilo.

Pero esto no significa que no apoye la carrera que emprendió con mucho éxito Andy en el género urbano. Por eso, a través de redes sociales, se unió al #VíboraChallenge e intentó seguirle el ritmo a la nueva canción.

El gesto de Jhonny con su hijo fue aplaudido por los seguidores de ambos quienes dejaron comentarios en los que aplauden la bonita relación que tienen.

“Lo que hace un padre por un hijo”, “lo importante es el apoyo”, “divino eres un papá genial”, “definitivamente amor”, entre otros comentarios recibieron.

Aunque lo suyo no sea el baile, se le dan puntos por el esfuerzo y por el “ridículo” que él mismo sintió que estaba haciendo.