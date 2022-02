La voz de Jesús Adrián Romero estremecerá por primera vez miles de corazones desde el Movistar Arena

El intérprete de canciones como "Princesas mágicas", "Universo" y "Tu bandera", llega al país a deleitarnos con los acordes y sonidos que nos conectan al poder de la música dedicada la energía del amor y la paz espiritual.

El concierto, que tendrá una duración de dos horas, será también transmitido vía streaming y se replicará el 2 de Marzo en Medellín y el 5 de Marzo en Barranquilla.

Todo gracias al servicio streaming que ha impulsado Amazon en Colombia y que trae a los fanáticos de la música millones de canciones con la más alta calidad de audio, miles de playlists, emisoras programadas de manera local, y los podcasts que estremecen fibras y mueven hasta los corazones más esquivos.

Por si fuera poco, los fans que no puedan asistir al evento podrán seguir disfrutando de la música de Jesús Adrián por medio de la playlist “ Best of Jesús Adrián ” exclusiva de Amazon Music.

“Aunque seguimos en pandemia, la fe triunfará, la esperanza dará fruto, la vida encontrará salida porque Dios no ha renunciado a nosotros, Dios sigue siendo fiel” dijo el artista, que busca, a través de sus giras y canciones, ofrecer consuelo y paz a quienes han salido más perjudicados de la pandemia y la difícil situación que atraviesa el mundo.

Si quieres ver a Jesús Adrián en concierto, las boletas de su gira 2022 que inicia en Bogotá este 01 de marzo a las 8:00 de la noche, están disponibles Tuboleta.com.

