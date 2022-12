Le dio una PALIZA y ella lo defiende a capa y espada

Hace algo más de una semana, Marcela González presentó una denuncia ante la Fiscalía contra Gustavo Rugeles. El mismo hombre que la golpeó hace aproximadamente un año.

“Me coge y me da puños en las piernas causándome lesiones, me hala el cabello, me decía que era una maldita perra, zorra; me tira un zapato en la cara”, dijo la la más reciente denuncia.

Sin embargo, al ser increpada por Nestor Morales en Blu Radio, la mujer defendió a su pareja. En primera medida, aseguró que es un buen hombre,

que no es una mala persona y tiene muchas cosas que ofrecerle al mundo.

Defendió los ‘cambios’ que ha tenido y los justificó con conductas relacionadas al cigarrillo. Considerando estos hechos como un avance y un esfuerzo de Rugeles.

A raíz de todo lo que sucedió, tomaron la decisión de enfrentarlo como pareja. Razón por la cual siguen viviendo juntos. No quiso referirse a la última golpiza que denunció. La mujer consideró que eso hace parte de otro escenario.

“La verdad mejoró mucho la comunicación, ha sido algo puro. Y a veces es molesto o triste y hasta gracioso que metan la cucharada. (…) Me parece patético que la gente no tenga vida propia. Hay personas que son terribles. Yo creo en él”, aseguró.

