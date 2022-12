Le preguntaron a Shakira si estaba EMBARAZADA y esto respondió

Durante su presentación en Barranquilla, no solo se le notó muy emotiva, sino también un poco inflamada. Algunos afirmaron que le había caído mal un alimento, pero otros llegaron a decir que estaba embarazada.



Los fans no se quedaron con la duda y le preguntaron qué tan cierto era el rumor. Ella contestó: “Deben ser las arepas asadas que me comí en Barranquilla… Me ves gordita…?”

La barranquillera debutó en su tierra luego de ocho años de ausencia. Después del evento inaugural de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, su avión privado presentó fallas, lo cual extendió su estadía en el país.

