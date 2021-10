Lunay revela curiosos detalles de su vida y de su reciente video musical

El cantante puertorriqueño Jefnier Osorio Moreno, conocido artísticamente como Lunay , visitó La Kalle y nos contó detalles de su vida artística y personal.

En Kallejiando , el artista también nos reveló algunas situaciones que se presentaron en medio del rodaje del video de su éxito musical ‘TBC’, lanzado hace tan solo cinco días.

Un detalle curioso y tomado con gracia es el que tuvo que ver con los olvidos en los adultos mayores que participaron en el rodaje; pues contó que hubo partes en que tocas “despertarlos” para que retomaran el hilo de las escenas.

“Hubo como dos (escenas) en que tocaba decirles ey,ey,ey”, contó entre risas el cantante que, además, destacó la participación de los adultos ya que permitieron mostrar la alegría de la vida de otra forma y sin importar la edad.

Sobre este video de ‘TBC’, Lunay reconoció que es una canción que le gusta mucho “porque es un tema para dedicar”.

Explicó que el video muestra la etapa de personas adultas disfrutando como si fueran niños. “De eso se trata la vida y ese es el mensaje, que tienes que vivir disfrutando hasta le ultimo día”.

Habló de la producción de su disco con los videos musicales, lo cual reconoció que fue todo un reto que lograron en equipo y con un duro trabajo durante cerca de un año.

En cuanto a su vida, aseguró que “es como vivir sin reglas, es como ser un niño y no ser un niño a la vez”.

Recordó que siempre se ha caracterizado por adelantarse a cada situación en su vida por lo que, siendo menor de edad, ya se preparaba para lo que iba a hacer una vez cumpliera la mayoría y pudiera tomar decisiones con libertad.

“Era juicioso”, dijo Lunay al tiempo que reconoció entre risas que “ahora puedo hacer lo que me da la gana, puedo romperla”.

El cantante contó que en medio de su carrera musical se le han presentado situaciones que le generan una ‘montaña rusa de emociones’. “Hay días buenos y días malos. Hay días en que uno se levanta bien activo y otros en que te levantas un poquito cansado”.

Sin embargo, dijo que no se arrepiente de su profesión y que trabaja a diario por ella “porque esto fue lo que escogí y lo he disfrutado más de lo que he dicho en contra”.

Por último Lunay habló se sus proyectos y agradeció a Kallejiando por la oportunidad de acercarse a su público recordando que “yo soy de La Kalle y Puerto Rico lo sabe”.