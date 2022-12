¡Muy PEGADITOS! El sensual baile de reguetón que protagonizó Daniela Ospina

Carolina Cruz fue la encargada de grabar este divertido momento. Daniela Ospina y un grupo de amigos disfrutaron de una noche llena de música y reguetón.

el baile fue al ritmo de género urbano.

A Ospina se le vio muy feliz cantando a grito herido éxitos de Zion & Lennox, Magnate y Valentino o el duo de Wisin y Yandel.

Estos movimientos se robaron la atención de los seguidores que se alegraron de ver tan contenta a la ex de James Rodríguez.

"Lo que tu y yo tenemos, ya me tiene confundido es como ese alguien que lee una oración sin sentido, no sabe cuando se acaba, si al final no hay punto fijo", la canción de Magnate y Valentino que la puso a cantar, ¿irá con dedicatoria?

