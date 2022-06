Nodal pide disculpas a J Balvin “Somos humanos y tenemos nuestros minutos de pendejos”

Luego de varios días de polémica y hasta un lanzamiento músical tras el rifirrafe entre los cantantes J Balvin y Christian Nodal , surge un nuevo capítulo en esta historia en la que el mexicano terminó disculpándose con el colombiano.

Pues lo más reciente en este novelón era la canción Girasol , en la que Nodal se dirigió fuertemente hacia quienes lo critican; y aunque no mencionó a J Balvin, miles de usuarios asumen que es dedicada al artista urbano ya que menciona los nombres de sus álbumes y hasta el tema de salud mental contra el que lucha el artista colombiano.

Además, el lanzamiento de la canción se dio luego de que Christian Nodal, tras un cruce de mensajes con Balvin, anunciara una tiradera para responderle.

Y tras el boom e infinidad de reacciones a favor y en contra que desató la letra de su llamada tiradera, Nodal volvió a referirse al tema en un concierto durante la noche del sábado.

Sin embargo, su actitud fue completamente pacífica y hasta se disculpó públicamente con el artista urbano, asegurando que no se trataba de una canción dedicada a él, sino que solo lo había tomado como referente.

En medio de su show en Morelia, México, el artista de música regional hizo una pausa y ante los miles de asistentes se refirió a lo sucedido con la canción que muchos asumen que es para el intérprete de ‘Colores’.

Nodal envió un mensaje de disculpas a J Balvin en medio de un discurso en el que expresó: “No hay que pisar los sueños de nadie, hay que ayudar a que los sueños de todo el mundo se cumplan”.

Y, en medio de aplausos, agregó: “Lo siento mucho, Balvin, todos somos seres humanos y tenemos nuestros cinco minutos de pendejos”.

El cantante aseguró que su canción es una crítica dirigida a todas esas personas que “no me permiten olvidar mi pasado, que no me permiten recuperarme como ser humano. No es para Balvin, él solo era un referente”.

Por último, dijo públicamente que ya había hablado con el artista colombiano y “ya lo arreglamos todo, ok. No es Balvin, es el mundo”.