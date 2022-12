Silvestre Dangond se pegó tremendo susto con fan que se subió a la tarima durante concierto

Para nadie es un secreto que Silvestre Dangond es uno de los artistas más queridos que hay en el país y quien con el paso de los años se ha sabido ganar el cariño de sus millones de seguidores a nivel mundial gracias al enorme talento que tiene y su forma de ser.

El artista ha tenido un 2022 bastante productivo pues ha realizado diferentes shows en ciudades de Colombia brindando conciertos inolvidables y que quedan en la memoria de sus seguidores.

El cantante vallenato tiene varios club de fans quienes están al tanto de cada paso que da el artista, por eso en sus shows es usual ver personas con prendas de color rojo haciendo alusión al llamado ‘silvestrismo’.

Por ese motivo, hace poco durante su concierto en Maicao, Silvestre se llevó tremenda sorpresa con un seguidor quien se subió al escenario y comenzó a realizar diferentes piruetas.

En la filmación que ya se viralizó en diferentes plataformas digitales se puede ver el momento en el que un hombre pintado completamente de rojo se subió a tarima con la letra S grande en dolor blanca. La situación estaba normal hasta cierto punto, pues silvestre invitó al fan a tomarse algunos tragos, sin embargo, todo se salió de control algunos segundos después y hasta llegó a asustar al cantante vallenato.

El hombre pintado de rojo se subió un instante a unas escaleras que había en el escenario y realizó una peligrosa voltereta hacia atrás.

En ese momento Silvestre se asustó tanto que hasta se puso la mano en el corazón y dijo en el micrófono que eso lo había tomado desprevenido.

Asimismo, le pidió a su seguidor que no lo volviera a hacer: "Casi me matas, hijo, casi me matas. No vuelvas a hacer eso nunca. No, no, no, no lo vuelvas a hacer nunca, yo no resisto eso".